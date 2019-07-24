2019-07-24T15:38:41+03:00
Общество

В Туле появится улица имени Василия Королькова

Решение о присвоении улице имени ветерана Великой Отечественной войны депутаты приняли единогласно
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
Поделиться:
Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

Сегодня, 24 июля, на заседании Тульской городской Думы было рассмотрено предложение о присвоении одной из улиц Тулы имени ветерана Великой Отечественной войны Василия Никифоровича Королькова.

Василий Никифорович Корольков — Почетный гражданин города Тулы, участник обороны Тулы, участник прорыва блокады Ленинграда и боев на Курской дуге. В число его особых наград входит орден «Красной Звезды», орден «Отечественной войны I степени», две медали «За боевые заслуги», медаль «За отвагу», медаль «За освобождение Ленинграда», медаль за «Победу над Германией», медаль «За безупречную службу», почетный знак «За вклад в развитие города Тулы», а также золотая и серебряная медаль «За вклад в развитие Тульской области».

Инициативу на заседании поддержали единогласно, и уже в скором времени «Улица Королькова» появится в Зареченском округе за памятником «Защитникам неба и Отечества».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В честь Василия Королькова в Туле открыли уголок Памяти

Он появился в центре образования № 25 (подробности)

Умер ветеран Великой Отечественной войны Василий Корольков

Почетный гражданин города-героя Тулы ушел из жизни на 95-м году (подробности)

Боевой путь Василия Королькова

В годы войны наш земляк, участник Парада Победы 1945 года Василий Никифорович служил и радистом-пулеметчиком, и пехотинцем (подробнее)

Ветеран Василий КОРОЛЬКОВ: В дни обороны я объездил всю Тулу на лошади

Интервью с ветераном, взятое "Комсомолкой" накануне 9 мая 2016 года (подробнее)

В честь Василия Королькова в Туле открыли уголок Памяти

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
День города теперь может отмечаться в любой день сентября
В Тульской области водитель ВАЗа оставила без медицинской помощи двоих пассажиров
Мошенники обманули тулячку на два млн рублей
Игроки азербайджанского "Нефтчи" вылетели на матч с тульским "Арсеналом" с задержкой
Бригада албанских арбитров рассудит матч Лиги Европы в Туле
На трассе в Тульской области лихач на "ГАЗе" зацепил сразу две машины
В Тульской области водитель «ГАЗа» въехал в опору линии электропередачи
«РТ Лабс» и «СВАН» создали центр компетенций в сфере информатизации здравоохранения
Грабители отобрали у туляка барсетку и мобильник
В тульском Заречье могут построить новый ФОК с бассейном
Туляки могут внести предложения по празднованию Дня города
На Тульскую область надвигаются грозы
В Тульской области заместителем министра здравоохранения назначили Оксану Дубровину
В Туле ул. Октябрьская встала в пробке
В Тульской области изъяли 13 кг продуктов
В тульском детском саду появилась новая веранда
Александр Ломовицкий может перейти в тульский "Арсенал"
Падение футбольных ворот на девочку: к месту трагедии туляки несут цветы и игрушки
Тульскую городскую больницу №9 ждет капитальный ремонт
В Тульской области ликвидировали два снаряда времен ВОВ