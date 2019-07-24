В Туле появится улица имени Василия Королькова

Сегодня, 24 июля, на заседании Тульской городской Думы было рассмотрено предложение о присвоении одной из улиц Тулы имени ветерана Великой Отечественной войны Василия Никифоровича Королькова.

Василий Никифорович Корольков — Почетный гражданин города Тулы, участник обороны Тулы, участник прорыва блокады Ленинграда и боев на Курской дуге. В число его особых наград входит орден «Красной Звезды», орден «Отечественной войны I степени», две медали «За боевые заслуги», медаль «За отвагу», медаль «За освобождение Ленинграда», медаль за «Победу над Германией», медаль «За безупречную службу», почетный знак «За вклад в развитие города Тулы», а также золотая и серебряная медаль «За вклад в развитие Тульской области».

Инициативу на заседании поддержали единогласно, и уже в скором времени «Улица Королькова» появится в Зареченском округе за памятником «Защитникам неба и Отечества».

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