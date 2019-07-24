2019-07-24T10:21:08+03:00
Политика

Губернатор Алексей Дюмин депутатам облдумы: Мы работали одной командой!

18 июля состоялось итоговое 66-е заседание регионального парламента, завершившее не только весеннюю сессию, но и законотворческую деятельность 6-го созыва Тульской областной Думы
Михаил КОПАНИЦА
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Фото: материалы пресс-службФото: материалы пресс-служб
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В заседании приняли участие губернатор Тульской области Алексей Дюмин, член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Игорь Панченко, члены правительства области, руководители органов исполнительной власти региона, органов местного самоуправления муниципальных образований, члены общественного совета при областной Думе и Молодежного парламента.

– На протяжении трех лет мы вместе с вами приняли большое количество региональных законов, обсуждали реализацию региональных программ, делали все для устойчивого развития социальной сферы, экономики, повышения уровня жизни граждан. Мы работали одной командой, – отметил Алексей Дюмин, открывая мероприятие.

Глава региона подчеркнул, что в процессе работы областные депутаты акцентировали внимание исполнительной власти на вопросах, с которыми к ним обращались жители, и вместе, в постоянном диалоге многое получалось решать.

– Сегодня в облдуме несколько парламентских партий, многие выходили с конструктивными предложениями, которые мы обсуждаем, рассматриваем возможность их реализации. Важна включенность депутатов в реализацию значимых проектов на территориях муниципальных образований, ведь они направлены на культурное развитие, модернизацию дорожно-транспортной сети, благоустройство общественных пространств и реализацию инвестиционного потенциала региона. Однако сделать предстоит еще больше, и здесь нужна командная работа, – резюмировал Алексей Дюмин.

Далее слово взял председатель регионального парламента Сергей Харитонов:

– Законодательная деятельность Думы всегда была направлена на создание условий для экономического роста, реализации инвестиционного потенциала региона, на обеспечение развития отраслей социальной сферы – образования, здравоохранения, спорта, культуры, на повышение благосостояния жителей и формирование комфортной среды проживания на территории области. Искренне благодарен вам, коллеги за ответственное отношение к депутатской работе, за конструктивный диалог по вопросам законодательной повестки. Спасибо губернатору Алексею Геннадьевичу Дюмину, правительству региона, руководителям органов исполнительной власти, прокуратуры области, управления внутренних дел, органов местного самоуправления муниципальных образований. Ваше участие и поддержка для нас бесценны!

20 законов

Затем депутатский корпус в рамках законодательной деятельности обсудил 55 вопросов, итогом стало принятие 20 законов. Один из главных - «О внесении изменений в Закон Тульской области «О бюджете Тульской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», были уточнены его основные характеристики.

- Самое главное, что бюджет сохраняет социальную направленность. Особое внимание уделено развитию таких сфер как здравоохранение, образование, экология, создание комфортной городской среды, - говорит Галина Алешина, председатель комитета по экономической политике и финансам. – Доходная часть бюджета на текущий год почти 80 млрд руб. (увеличена на 3,3 млрд руб.), дефицит бюджета области на 2019 год сократится почти на 77 млн руб.

На повестке дня остается вопрос переселения людей из аварийного жилья. Для его решения необходимы существенные финансовые вливания. Предусматриваются безвозмездные поступления от госкорпорации Фонда содействия реформированию ЖКХ в объеме 665 млн руб. Кроме того, 145 млн руб. будет получено на развитие малых городов, таких как Крапивна и Чекалин.

- Масштабные средства предусмотрены на решение «дорожного» вопроса, - продолжает Галина Алешина. - Законопроектом предусмотрено увеличение объема Дорожного фонда области в 2019 году на 499 млн руб.: из них 150 млн за счет средств федерального бюджета, общий объем составит почти 7,5 млрд руб. В 2020 и 2021 гг. этот показатель меняться не будет.

Также в этот день областная Дума поддержала ходатайство о присвоении городу Ефремову почетного звания Тульской области «Город воинской доблести» и направила соответствующее постановление Главе региона. - Ефремовцы с воодушевлением воспримут это решение, - говорит депутат Тульской областной Думы Юрий Кондрашов. - Более 20 тысяч жителей нашего города в годы войны воевали на разных фронтах. Ожесточенные бои под Ефремовым шли в ноябре 1941 года, в них погибло 1800 советских воинов. Жители города бережно хранят память о героическом прошлом малой Родины, присвоение городу звания «Город воинской доблести» будет большим вкладом в патриотическое воспитание.

…За время работы Тульской областной Думой 6-го созыва проведено 66 заседаний, принято 642 закона области, в том числе 111 базовых, 2 092 постановления. Комитеты на своих заседаниях рассмотрели 4 968 проектов федеральных законов. А совсем скоро, 8 сентября, состоятся выборы депутатов Тульской областной Думы следующего, 7-го созыва. Можно не сомневаться - продуктивный, верный ориентир на обеспечение развития нашего региона будет продолжен и новым составом областного парламента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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