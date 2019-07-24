Сергей Харитонов: Сделано очень много, но предстоит еще больше!

- Основная задача Думы – создание законодательной базы для развития области, повышения уровня и улучшения качества жизни туляков. С первых дней работы депутаты включились в решение острых социально-экономических проблем, - отметил Сергей Алексеевич. - Проводили мониторинг цен на основные продукты питания, чтобы выявить случаи необоснованного завышения цен, и в конечном итоге – обеспечить доступность продуктов для всех категорий граждан.

Депутаты участвовали в разработке программы социально-экономического развития области на период до 2021 года, инициированной губернатором Алексеем Дюминым. Нормативные правовые акты приняты практически по всем отраслям законодательства. Во главу угла ставились такие задачи, как создание условий для экономического роста, реализации инвестиционного потенциала. Областная Дума 6-го созыва планомерно обеспечивала развитие отраслей социальной сферы, принимала законы, направленные на повышение благосостояния людей и формирование комфортной среды для жизни на всей территории региона. О главных законах

- Сергей Алексеевич, каковы наиболее значимые законы, принятые региональным парламентом?

- Принят новый Устав (Основной закон) Тульской области. Правом законодательной инициативы наделены Общественная палата Тульской области, уполномоченный по правам человека в Тульской области, уполномоченный по правам ребенка в Тульской области, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тульской области, группа граждан РФ в количестве не менее 25 тысяч человек, проживающих на территории региона. Много законов принято в социальной сфере.

Один из них - «Об установлении случаев предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, отдельным категориям граждан в собственность бесплатно». Теперь получить земельные участки могут граждане России трех закрепленных в законе категорий, постоянно проживающие на территории области:

- Герои Советского Союза, Российской Федерации, Социалистического Труда, Герои Труда РФ, ветераны Великой Отечественной войны, полные кавалеры ордена Славы, кавалеры ордена Трудовой Славы трех степеней;

- граждане, которые получили земельный участок под ИЖС по одному из ФЗ: «О социальной защите инвалидов в РФ», «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне» и построили на участке жилье;

- граждане, которые воспитывают одного или нескольких несовершеннолетних детей-инвалидов: родители или усыновители ребенка. Земельный участок будет предоставлен в общую собственность родителям, ребенку-инвалиду и остальным их несовершеннолетним детям, неважно – кровным или усыновленным.

В мае 2019 года принят закон «О внесении изменений в Закон Тульской области «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность гражданам, имеющим трех и более детей», который устанавливает, что с 1 января 2020 года взамен предоставления земельного участка в собственность бесплатно многодетные семьи с их согласия смогут получать единовременную денежную выплату в размере 200 тысяч рублей.

По данным мониторинга, проведенного разработчиками проекта закона, не менее 18 % из 5 388 многодетных граждан, которые пока не обеспечены земельными участками, могут изъявить желание получить вместо него выплату. Исходя из этого, потребуется дополнительное финансирование из бюджета в сумме 194 млн руб., порядок предоставления выплаты установит правительство области.

В мае 2019 года принят закон «О внесении изменений в Закон Тульской области «О реализации государственной семейной и демографической политики в Тульской области», согласно которому размер областного единовременного пособия на ребенка семьям при рождении ребенка, в которых один из родителей является студентом, обучающимся по очной форме в профессиональной образовательной организации и (или) образовательной организации высшего образования на территории Тульской области, увеличен более чем вдвое - до 25 000 рублей.

По данным разработчиков законопроекта, претендовать на получение выплаты сегодня могут 77 человек. В связи с этим, на реализацию изменения в 2019 году потребуется дополнительное финансирование из бюджета области в сумме свыше 975 млн рублей. Выделю закон «О предоставлении компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Тульской области».

На завершающем заседании Думы 6-го созыва, учитывая социальную значимость установленных мер соцподдержки по предоставлению компенсации расходов на уплату взноса на капремонт, предоставление компенсаций ряду категорий жителей продлено до 31 декабря 2024 года.

Законом Тульской области с 1 января текущего года сохранены региональные льготы лицам, достигшим соответственно 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, вне зависимости от факта назначения им пенсии в соответствии с федеральными законами. Для этой категории снижена на 50 % ставка транспортного налога.

В случае, если они являются ветеранами труда, предоставляется ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 50 %, скидка 50 % от действующего тарифа на проезд ж/д транспортом общего пользования в пригородном сообщении. Смогут пользоваться мерами социальной поддержки, установленными законом области для пенсионеров из числа учителей, библиотекарей, медиков, социальных работников, специалистов ветеринарной службы, проживающих и работающих в сельской местности, рабочих поселках, также и перечисленные специалисты по достижении 55 и 60 лет, но не вышедшие на пенсию в связи с изменениями в пенсионном законодательстве.

Дополнительное материальное обеспечение получат проживающие в регионе заслуженные тренеры СССР и России, достигшие возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, не получающие пенсию по старости.

- Какие еще формы социальной поддержки предусмотрены законодательно?

- В числе нескольких пилотных регионов России наша область развивает систему долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами. Думой принят закон об организации семейного сопровождения этих категорий жителей, расширен перечень социальных услуг. Такие услуги получают ежегодно около 25 тысяч наших земляков, теперь в большей степени учитываются потребности каждого конкретного человека.

Для роста инвестиций

- Что сделано депутатским корпусом в сфере экономики?

- Постоянно совершенствуется правовая база реализации инвестиционного потенциала Тульской области. Законодательно закреплены налоговые преференции для резидентов ОЭЗ «Узловая». Для ряда категорий предпринимателей, использующих упрощенную систему налогообложения, установлены пониженные ставки налогов.

Вычет по налогу на прибыль организаций отчетного налогового периода - 70 % суммы расходов данного периода, за исключением расходов на ликвидацию основных средств, и не может быть более предельной величины инвестиционного налогового вычета. Размер налоговой ставки для определения предельной величины вычета - 7 %. Закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

Чтобы помнили

- Но, как говорится, не хлебом единым. Один из важнейших, на мой взгляд, принятых законов – о присвоении почетного звания «Город, населенный пункт, рубеж воинской доблести», принятый в мае 2015 года. Он не только позволил нам отметить заслуги городов и сел в защите рубежей Отечества, но увеличил интерес на местах к изучению истории малой Родины. Поднята на более высокий уровень краеведческая работа, на патриотической тематике акцентировано внимание не только историков, но и местных органов самоуправления, школ