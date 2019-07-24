Александр Романов: Первоочередная задача развития Белевского района – обеспечение инвестиционной привлекательности

МО Белевский район в составе одного городского поселения (г. Белев) и 170 населенных пунктов, объединенных в два муниципальных образования со статусом сельских поселений (Левобережное и Правобережное), расположено в юго-западной части Тульской области и граничит на севере с Суворовским, на востоке с Одоевским и Арсеньевским районами. На юге с Орловской, на западе с Калужской областями. Общее количество земель в административных границах МО Белевский район составляет 119 тыс. га. На территории района проживает 19,4 тыс. человек.

Бюджет

Доходы консолидированного бюджета МО Белевский район за 2018 г. исполнены в сумме 538 млн руб. (96,6 % от плана). По сравнению с 2017 г.

(464,2 млн рублей) объем поступлений увеличился на 73,8 млн рублей или на 15,9 %. Общий объем доходов на 2019 г. планируется в сумме 423,9 млн руб.

Расходы консолидированного бюджета исполнены в сумме 527,5 млн руб., процент исполнения 90,8 %. По сравнению с 2017 г. (468,4 млн руб.) расходы увеличились на 59,1 млн руб. В структуре расходов наибольший удельный вес занимают расходы социального блока – 302,8 млн рублей или 57,4 % (образование – 252,7 млн руб., культура – 30,6 млн руб., социальная политика – 19,1 млн руб., физическая культура и спорт – 0,4 млн руб.,)

По бюджету района запланирована реализация 14 муниципальных программам, 9 программ в городе и 9 в сельских поселениях.

МО Белевский район принимает участие в реализации трех государственных программ Российской Федерации, в том числе:

- Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ (субсидии молодым семьям на приобретение жилья) запланированы средства в размере 12,9 млн рублей, из них:

- 3,6 млн руб. из федерального бюджета,

- 7,7 млн руб. из бюджета ТО,

- 1,5 млн руб. из бюджета МО.

Денежные средства освоены в полном объеме, жилье приобрела 21 семья.

- Современная городская среда (субсидии на благоустройство дворовых территорий) в размере 4,4 – млн руб., из них:

- 2,9 млн руб. из федерального бюджета,

- 1,1 млн руб. из бюджета ТО,

- 0,3 млн руб. из бюджета МО.

Благоустроено три дворовые территории, дополнительно выделены лимиты за счет средств МО в сумме 3,3 млн руб. на благоустройство двух дворовых территорий.

Промышленность и сельское хозяйство

В промышленном производстве Белевского района осуществляют свою деятельность 24 предприятия, которые относятся к сфере обрабатывающих производств. Отраслевая структура промышленности представлена производством машин и оборудования, одеждой и пищевой промышленностью.

АО «Трансмаш» - производство приборов тормозной электро-пневмоавтоматики и запасных частей к ним;

ООО «Атлас-Тэкс» - производство детской одежды, поставка школьной формы, детской одежды оптом. Фабрика хорошо известна на российском рынке как производитель качественной и недорогой одежды для детей и подростков,

ООО ШП «Белевское», ООО «Политекс» – производство спортивной мужской одежды; ООО «Белевские сладости», ООО ПК «Старые традиции», ООО ТПК «Старые традиции», ООО «Белевская пастила» – производство пищевой продукции: пастила, зефир, мармелад. В 2018 г. инвестиции в основной капитал использованы в объеме 247,2 млн руб. или в 12,2 % больше, чем в соответствующем периоде прошлого года (с учетом индекса цен).

На 2019 г. инвестиции в основной капитал планируются в размере 417,01 млн руб. В настоящее время ведутся переговоры с Группой компаний «РУДО» по строительству агропищекомбината по переработке овощной продукции, что повлечет за собой создание новых рабочих мест (1000-1200 человек), высокую бюджетную эффективность: до 400 млн руб. налоговых поступлений в год, с объемом инвестиций 2,14 млрд руб. В 2018 г. посевная площадь сельскохозяйственных культур составила 9404,5 га, в том числе 3689 га- озимая пшеница; 4142,5 га – яровые зерновые культуры; 1474 га – яровой рапс; 44 га – овощи; 55 га – картофель.

Валовый сбор урожая составляет 21 606 тонн, из них 17 670 тонн – зерновые культуры (урожайность 22,6 ц/га), 2 436 тонны – рапс ( урожайность 16,5 ц/га), 1 060 тонн – картофель (урожайность 192,7 ц/га), 440 тонн – овощи (урожайность 102,3 ц/га). В 2019 году посевная площадь должна составить около 10 149 га.

Благоустройство

В рамках реализации мероприятий муниципальных программ «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования» в МО Белевский район» в 2018 г. выполнены работы по ремонту автомобильных работ местного значения 14 участков за счет средств дорожного фонда на сумму 21,8 млн руб. На 2019 г. планируется выполнение работ по ремонту 20 участков автомобильных дорог местного значения за счет средств дорожного фонда на сумму 24 млн руб.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Формирование современной городской среды» в 2018 г. выполнены работы по асфальтированию придомовых территорий следующих домов на общую сумму 8,81 млн. руб., в т.ч. собственные средства бюджета и населения составляют 3,2 млн. руб.: ул. Г. Димитрова, д. 27; ул. Пролетарская, д. 42; ул. Привокзальная, д. 21; ул. Советская, д. 69 и ул. Лермонтова, д. 5; ул. Гагарина, д. 31 и д. 33. В 2018 г. за счет средств фонда капитального ремонта Тульской области проведены мероприятия по капитальному ремонту в 9 многоквартирных домах. На 2019 г. запланировано проведение ремонта в 12 многоквартирных домах.