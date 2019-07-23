Падение футбольных ворот на девочку: к месту трагедии туляки несут цветы и игрушки

Еще недавно здесь раздавался детский смех, а сегодня к спортивной площадке в поселке Рассвет жители несут свечи, цветы и игрушки. Туляки скорбят вместе с семьей погибшего ребенка.

Вечером 18 июля спортивная площадка стала местом трагедии. Незакрепленные футбольные ворота обрушились на 10-летнюю девочку. Ребенок получил многочисленные травмы.

Сначала за ее жизнь боролись тульские врачи. Затем девочку доставили в тяжелом состоянии в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии департамента здравоохранения Москвы. Ее пытались спасти столичные медики несколько суток. Но не удалось. Девочка скончалась от полученных травм 22 июля в московском лечебном учреждении.

Проверят все спортплощадки

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Халатность". Уже проведен осмотр места происшествия, изъяли документацию на спортивную площадку, сами футбольные ворота, крепежное оборудование, допросили 12 свидетелей. С обыском нагрянули и в администрацию Привокзального округа Тулы.

Фото: Алексей ФОКИН

В СУ СК РФ по Тульской области сообщили, что в ходе расследования дадут правовую оценку действиям (бездействию) ответственных должностных лиц. Также получат надлежащую правовую оценку причины и условия, способствовавшие совершению преступления.

Фото: Алексей ФОКИН

В свою очередь прокурор Тульской области Роман Прасков взял на особый контроль расследование уголовного дела. Областная прокуратура проверяет на соответствие требованиям безопасности спортивные площадки, расположенные на территории региона. В ведомстве уже заявили: в ходе проверки дадут оценку деятельности собственников спортивных сооружений по всеобъемлющему обеспечению безопасности детских спортивных площадок.

Запретили использовать

Пока в деле разбираются правоохранители в Рассвете закрыли детские площадки. Игровое оборудование огородили сигнальной лентой и повесили объявления о запрете их использования. Местные жители связывают это с трагедией, произошедшей 18 июля в населенном пункте.

Фото: Алексей ФОКИН

Ворота-убийцы

Отметим, что жертвами футбольных ворот-убийц уже становились юные туляки. Похожий случай произошел в 2008 году. В одной из тульских школ во время продленки четвероклассники играли в футбол во дворе. 10-летний Илья М. был вратарем. В какой-то момент мальчуган ловко ухватился за верхнюю штангу ворот и повис. Центр тяжести махины сместился, и она рухнула на голову ребенка. Тогда мальчик получил черепно–мозговую травму.

В деле трагедии, произошедшей в поселке Рассвет, еще рано ставить точку. На вопрос, кто ответит за ЧП, предстоит ответить правоохранителям.

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