Туляки увидели подлинные модели мотороллеров и мотоциклов прошлого столетия - «Турист» (мотороллер 1967 года выпуска) и «Тула» (эта модель мотоцикла поступила в продажу в конце 1984 года). Они представлены в Тульском областном краеведческом музее.

Фото: Алексей ФОКИН

Оценить их внешний вид и характеристики в минувшие выходные гости могли, посетив День Подлинника «Тульское МОТО», представленный выставкой «Век созидания».

Фото: Алексей ФОКИН

Сотрудники музея рассказали гостям о самой выставке, об особенностях мотостроения на каждом этапе его истории, окунули в саму историю мотоэкспонатов.

Фото: Алексей ФОКИН

Также у посетителей была возможность сделать оригинальные фотографии с экспонатами, а самые маленькие гости музей смогли «покататься» на тульском МОТО.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.tula.kp.ru/video/embed/721783" frameborder="0"></iframe> Мотороллеры "Турист" и "Тула".

А чтобы почувствовать себя «настоящими» мотоциклистами, юным посетителям было предложено примерить «байкерскую» экипировку.