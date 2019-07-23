2019-07-23T10:51:54+03:00
Общество

Туляки увидели подлинные модели мотороллеров и мотоциклов прошлого столетия

Они представлены в Тульском областном краеведческом музее [фото], [видео]
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Туляки увидели подлинные модели мотороллеров и мотоциклов прошлого столетия - «Турист» (мотороллер 1967 года выпуска) и «Тула» (эта модель мотоцикла поступила в продажу в конце 1984 года). Они представлены в Тульском областном краеведческом музее.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Оценить их внешний вид и характеристики в минувшие выходные гости могли, посетив День Подлинника «Тульское МОТО», представленный выставкой «Век созидания».

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Сотрудники музея рассказали гостям о самой выставке, об особенностях мотостроения на каждом этапе его истории, окунули в саму историю мотоэкспонатов.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Также у посетителей была возможность сделать оригинальные фотографии с экспонатами, а самые маленькие гости музей смогли «покататься» на тульском МОТО.

Мотороллеры "Турист" и "Тула".

А чтобы почувствовать себя «настоящими» мотоциклистами, юным посетителям было предложено примерить «байкерскую» экипировку.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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