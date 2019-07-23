Туляки увидели подлинные модели мотороллеров и мотоциклов прошлого столетия
Туляки увидели подлинные модели мотороллеров и мотоциклов прошлого столетия - «Турист» (мотороллер 1967 года выпуска) и «Тула» (эта модель мотоцикла поступила в продажу в конце 1984 года). Они представлены в Тульском областном краеведческом музее.
Фото: Алексей ФОКИН
Оценить их внешний вид и характеристики в минувшие выходные гости могли, посетив День Подлинника «Тульское МОТО», представленный выставкой «Век созидания».
Фото: Алексей ФОКИН
Сотрудники музея рассказали гостям о самой выставке, об особенностях мотостроения на каждом этапе его истории, окунули в саму историю мотоэкспонатов.
Фото: Алексей ФОКИН
Также у посетителей была возможность сделать оригинальные фотографии с экспонатами, а самые маленькие гости музей смогли «покататься» на тульском МОТО.
Мотороллеры "Турист" и "Тула".
А чтобы почувствовать себя «настоящими» мотоциклистами, юным посетителям было предложено примерить «байкерскую» экипировку.
Фото: Алексей ФОКИН
ИСТОЧНИК KP.RU