Тульский «Арсенал» примет на своем поле бакинский «Нефтчи»
Тульский «Арсенал» примет на своем поле бакинский «Нефтчи». Матч 2 квалификационного раунда Лиги Европы состоится 25 июля.
Для футболистов «Арсенал» и болельщиков клуба - это важное историческое событие. Тульские канониры впервые сыграют в Лиге Европы. Соперником в этом турнире станет титулованный азербайджанский клуб.
Традиционно перед матчем будет работать фан-зона. Она откроется в 18.00 у красно-желтого мяча на территории Центрального стадиона. Болельщиков ждут конкурсы, викторины, игры в мини-футбол и многое другое.
Начало матча «Арсенал» - «Нефтчи» в 20.00. Билеты продаются в кассах Центрального стадиона и онлайн на официальном сайте клуба.
Болельщиков «Арсенала» приглашают поддержать любимую команду.
ИСТОЧНИК KP.RU