2019-07-23T10:51:54+03:00
Спорт

Тульский «Арсенал» примет на своем поле бакинский «Нефтчи»

Игра состоится 25 июля в 20.00
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Тульский «Арсенал» примет на своем поле бакинский «Нефтчи». Матч 2 квалификационного раунда Лиги Европы состоится 25 июля.

Для футболистов «Арсенал» и болельщиков клуба - это важное историческое событие. Тульские канониры впервые сыграют в Лиге Европы. Соперником в этом турнире станет титулованный азербайджанский клуб.

Традиционно перед матчем будет работать фан-зона. Она откроется в 18.00 у красно-желтого мяча на территории Центрального стадиона. Болельщиков ждут конкурсы, викторины, игры в мини-футбол и многое другое.

Начало матча «Арсенал» - «Нефтчи» в 20.00. Билеты продаются в кассах Центрального стадиона и онлайн на официальном сайте клуба.

Болельщиков «Арсенала» приглашают поддержать любимую команду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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