Тульский «Арсенал» примет на своем поле бакинский «Нефтчи». Матч 2 квалификационного раунда Лиги Европы состоится 25 июля.

Для футболистов «Арсенал» и болельщиков клуба - это важное историческое событие. Тульские канониры впервые сыграют в Лиге Европы. Соперником в этом турнире станет титулованный азербайджанский клуб.

Традиционно перед матчем будет работать фан-зона. Она откроется в 18.00 у красно-желтого мяча на территории Центрального стадиона. Болельщиков ждут конкурсы, викторины, игры в мини-футбол и многое другое.

Начало матча «Арсенал» - «Нефтчи» в 20.00. Билеты продаются в кассах Центрального стадиона и онлайн на официальном сайте клуба.

Болельщиков «Арсенала» приглашают поддержать любимую команду.