В Туле нашли старинные вывески и призывают жителей помочь их восстановить

Снимая слои старой штукатурки с фасада здания по улице Советской, 13 строители обнаружили надписи столетней давности. Их не скроют за новым слоем, а напротив - отреставрируют.

Фото: Артём Лоскот

Здание принадлежит Министерству обороны. Собственник принял решение сохранить надписи. ТИАМ и трудовая коммуна «Вспомнить всё» помогут в этом.

Фото: Артём Лоскот

Работы стартовали 20 июля. Они продлятся до 20 сентября. Стоимость реставрационных работ оценили в 450 тысяч рублей.

Фото: Артём Лоскот

ТИАМ запустил благотворительные программу лекций и экскурсий. Доход от них пойдет на восстановление вывесок.

Фото: Артём Лоскот

Часть средств уже удалось собрать с помощью неравнодушных горожан и волонтеров. Но активисты все еще продолжают рассчитывать на поддержку туляков в восстановлении исторического наследия.