Спортивный аналитик: Календарь игр составлялся так, чтобы помочь "Арсеналу" пробиться в группу Лиги Европы

Таланты раскрываются весной

В самом начале Дмитрий рассказывает о влиянии даты рождения на шансы стать ребенка профессиональным спортсменом. Оказывается, большую часть профессиональных спортсменов составляют люди, родившиеся в начале календарного года. Объясняется это очень просто. Разница в физическом развитии в шесть и в почти семь лет очень большая. Соответственно январскому ребенку проще прогрессировать в глазах тренера и проходить отбор в старшие возрастные группы.

Обмен победами в сумо

"В Японии сумо очень популярно. Для некоторых — это стиль жизни", - открывает вторую часть выступления Дмитрий. Дальше идет объяснение, как проходят соревнования лучших сумоистов. Главное, нужно понять: каждый борец проводит 15 поединков. Если он выигрывает 8 или более раз, то считается победителем и поднимается в рейтинге.

Победителей может быть, и точно будет несколько, так как ничьих в сумо нет. Исследователи Дагган и Левит заметили, что борцы, которые перед последним туром имеют статистику 7 /7 (победы/поражения) выигрывают у соперников со статистикой 8/6 в около 80 процентов. При этом в следующем очном поединке, который уже не будет решающим, победивший до этого спортсмен выигрывает в 40% случаях. Это при том, что по закону больших чисел должен побеждать в 48%.

Юридически доказать неспортивность результатов, по заверению Дмитрия, невозможно. Однако, разница в 8% на дистанции в 32000 поединков слишком большая. Поэтому, предполагается, что спортсмен, которому кровь из носу нужно побеждать предлагает сопернику "сдать" следующую их встречу в обмен на результат здесь и сейчас.

Удар в удобный угол

Если вы скажете профессиональному футболисту, что пенальти - это лотерея, то скорей всего он рассмеется вам в лицо. Сейчас в футболе тщательно готовятся к 11-метровым. Ступня человека устроена так, что нам удобно бить по мячу внутренней стороной. Поэтому вам проще пробить пенальти в угол противоположный вашей рабочей ноге.

"Но если бить в одну сторону все время, вратарь точно будет знать, куда ему прыгать",- говорит Дмитрий. "Таким образом бьющий должен периодически менять направления удара, чтобы забивать." Согласно исследованиям бьющему выгоднее наносить удар в удобную сторону, а вратарю прыгать в сторону рабочей ноги.

Дискриминация по цвету кожи?

В 2010 году исследователи Прайс и Волферс выявили интересную закономерность. Судьи Национальной Баскетбольной Ассоциации чаще свистят лишние фолы игрокам с отличающимся цветом кожи. Они проанализировали свистки всех судей, отработавших хотя бы полсотни матчей, и составили такой график.

Григорий Гочелашвили

Черные кружочки — темнокожие судьи, незакрашенные кружочки — представители европеоидной расы. График показывает, что темнокожие судьи чаще свистят против белых игроков, белые судьи — наоборот. Правда, вряд ли это умышленные свистки. Спорные моменты бывают в любой игре. Представители НБА отреагировали на это исследование и создали специальную программу тренинга для судей. Как результат — распределение кружочков на графике стало более равномерным.

Любовь к команде зависит от самооценки

"Вы замечали, что у команды, которая только что выиграла чемпионат сразу появляется много фанатов?",- спрашивает Дмитрий. Начинается рассказ о том, как в семи американских университетах было проведено интересное исследование. Студентам звонили и просили поучаствовать в опросе. Тем, кто соглашался, задавали шесть необычных вопросов, на которые точно есть правильный ответ.

После опроса участнику говорили его результат и средний результат. После одних просили поделиться впечатлениями от последней победы их университетской команды, других - от последнего поражений. Выяснилось, что рассказывая о победе выступившие в опросе плохо (т.е. получившие только что удар по самооценке) чаще склонялись к использованию местоимения "мы". Когда говорили о поражениях, к "мы" прибегали редко как успешно прошедшие опрос, так и те, кто показал результат ниже среднего.

Вопросы из зала

Туляки, интересующиеся спортом, просто не могли не задать вопрос представителю ВШЭ о календаре Российской Премьер Лиги. С 1 сентября "Арсенал" сыграет пять подряд сложных игр. Присутствующим это показалось несправедливым. Дмитрий согласился, но сказал, что ограничения на матчи с сильными соперниками подряд было установлено руководством лиги только для первой пятерки.

Более того, календарь составлялся так, чтобы помочь тулякам пробиться в группу Лиги Европы. Однако в будущем календарь планируется улучшать и делать равным для всех команд. Так же у Дмитрия поинтересовались, имеет ли он какое-либо отношение к тому, что матчи РПЛ начинаются в 21:30. Тут, ожидаемо, винить можно только руководство лиги.

Григорий Гочелашвили, факультет журналистики ТулГУ, 2 курс