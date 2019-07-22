В Тульской области отгремел фестиваль «Бежин луг»

20 июля в Чернском районе состоялся фестиваль «Бежин луг». В этом году здесь выступали лучшие коллективы Тульской и Орловской областей. Для гостей праздника также работали торговые ряды, выставки мастеров, игровые и спортивные площадки.

Фестиваль открылся в с. Тургенево выступлениями самодеятельных театральных творческих коллективов региона. Они представили спектакли по произведениям писателя.

На Бежином лугу состоялось литературно-песенное представление «Звонкоголосое раздолье». На сцену вышли около 300 артистов.

Вечером гости увидели музыкальный спектакль «Зверь, укрощаемый только любовью» по мотивам произведений И.С. Тургенева.

Завершился праздник красочным фейерверком.