В Туле прошли чемпионат и первенство России по суперкроссу
21 июля в Туле прошли четвертый этап чемпионата и первенства России по суперкроссу, а также традиционные соревнования «Кубок Тулы» по суперкроссу 2019.
Мотокросс.
Суперкросс — один из самых зрелищных и экстремальных видов спорта. Спортсмены совершают прыжки на высокой скорости, используя трамплины, преодолевают препятствия.
Фото: Алексей ФОКИН
Соревнования состоялись на мотоциклетной трассе спортивного комплекса «Металлург.
Фото: Алексей ФОКИН
В них приняли участие около 100 спортсменов. Это гонщики из регионов России и Белоруссии.
Фото: Алексей ФОКИН
Самому молодому участнику в день соревнований исполнилось 9 лет. Он получил памятный подарок.
Фото: Алексей ФОКИН
Заезды прошли в классах 65м3, 85 см3; 125 см3. «Юноши/2Т»; 125 см3. «Юниоры/4Т»; 250 см3, класс «OPEN 2».
Фото: Алексей ФОКИН
ИСТОЧНИК KP.RU