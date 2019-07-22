В Туле прошли чемпионат и первенство России по суперкроссу

21 июля в Туле прошли четвертый этап чемпионата и первенства России по суперкроссу, а также традиционные соревнования «Кубок Тулы» по суперкроссу 2019.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.tula.kp.ru/video/embed/721562" frameborder="0"></iframe> Мотокросс.

Суперкросс — один из самых зрелищных и экстремальных видов спорта. Спортсмены совершают прыжки на высокой скорости, используя трамплины, преодолевают препятствия.

Фото: Алексей ФОКИН

Соревнования состоялись на мотоциклетной трассе спортивного комплекса «Металлург.

Фото: Алексей ФОКИН

В них приняли участие около 100 спортсменов. Это гонщики из регионов России и Белоруссии.

Фото: Алексей ФОКИН

Самому молодому участнику в день соревнований исполнилось 9 лет. Он получил памятный подарок.

Фото: Алексей ФОКИН

Заезды прошли в классах 65м3, 85 см3; 125 см3. «Юноши/2Т»; 125 см3. «Юниоры/4Т»; 250 см3, класс «OPEN 2».