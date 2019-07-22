2019-07-22T09:29:07+03:00
Спорт

В Туле прошли чемпионат и первенство России по суперкроссу

В соревнованиях приняли участие сильнейшие гонщики [фото], [видео]
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН

21 июля в Туле прошли четвертый этап чемпионата и первенства России по суперкроссу, а также традиционные соревнования «Кубок Тулы» по суперкроссу 2019.

Мотокросс.

Суперкросс — один из самых зрелищных и экстремальных видов спорта. Спортсмены совершают прыжки на высокой скорости, используя трамплины, преодолевают препятствия.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Соревнования состоялись на мотоциклетной трассе спортивного комплекса «Металлург.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

В них приняли участие около 100 спортсменов. Это гонщики из регионов России и Белоруссии.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Самому молодому участнику в день соревнований исполнилось 9 лет. Он получил памятный подарок.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Заезды прошли в классах 65м3, 85 см3; 125 см3. «Юноши/2Т»; 125 см3. «Юниоры/4Т»; 250 см3, класс «OPEN 2».

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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