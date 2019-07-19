Определился соперник тульского «Арсенала» в Лиге Европы
Им станет бакинский футбольный клуб "Нефтчи"
Фото: Алексей ФОКИН
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Во втором квалифицированном раунде кубка Европы соперником ФК «Арсенал» станет бакинский клуб «Нефтчи».
18 июля он обыграл молдавскую «Сперанцу» со счетом 6:0. Уже в первом матче между «Нефтчи» и «Сперанцей» перевес был на стороне бакинцев.
25 июля в 20:00 состоится первый матч между «Арсеналом» и «Нефтчи», который пройдет в Туле. Ответный же поединок готовится 1 августа в Баку.
Билеты на матч «Арсенал» - «Нефтчи» можно купить в кассах Центрального стадиона.
ИСТОЧНИК KP.RU