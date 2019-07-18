"На удачу": На Казанской набережной в Туле появился «пятак»
Студенты верят: монета, положенная под пятку, поможет на экзаменах [фото]
Фото: Алексей ФОКИН
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На Казанской набережной в Туле появился «пятак». Объект в виде большой пятирублевой монеты установили по инициативе губернатора Тульской области Алексея Дюмина.
Фото: Алексей ФОКИН
Студенты, желающие увеличить свои шансы на благополучную сдачу сессии, могут постоять на «пятаке». Считается, что пятак, положенный под пятку, приносит удачу на экзаменах.
Фото: Алексей ФОКИН
Размер нового арт-объекта около полутора метров, а вес насчитывает полтонны.
Монету уже «настроили» на удачу для нынешних студентов и тех, кому еще только предстоит обучение в вузе, отличники магистратуры ТулГУ.
ИСТОЧНИК KP.RU