2019-07-18T10:26:12+03:00
Общество

"На удачу": На Казанской набережной в Туле появился «пятак»

Студенты верят: монета, положенная под пятку, поможет на экзаменах [фото]
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

На Казанской набережной в Туле появился «пятак». Объект в виде большой пятирублевой монеты установили по инициативе губернатора Тульской области Алексея Дюмина.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Студенты, желающие увеличить свои шансы на благополучную сдачу сессии, могут постоять на «пятаке». Считается, что пятак, положенный под пятку, приносит удачу на экзаменах.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Размер нового арт-объекта около полутора метров, а вес насчитывает полтонны.

Монету уже «настроили» на удачу для нынешних студентов и тех, кому еще только предстоит обучение в вузе, отличники магистратуры ТулГУ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Хождение по мукам с «травматом» и «Сайгой»: как я за четыре дня продлил разрешение на оружие
Спецкорр КП на себе проверил, как работает ужесточающийся с каждым годом «Закон об оружии» и за четыре дня прошел бюрократический квест по лицензионно-разрешительной системе
Новости 24
В Туле не поделили дорогу «Renault», «Honda» и «УАЗ»
На трассе в Тульской области иномарка вылетела в кювет и переврнулась
Погода в Туле 18 июля: облачно, дождь и +21 градус
Тулячка за торговлю наркотикам отправится в колонию на 11 лет
Роман Блюмин покинул пост главного врача Тульской областной клинической больницы
С 18 июля в Туле изменится схема движения транспорта
В Туле затопило дворы на Красноармейском проспекте
В Туле предприниматели перегородили подъезд к частным домам
«Ростелеком» создал для «РСХБ-Интех» облачную инфраструктуру с организацией автоматизированных рабочих мест
В Туле по ул. М. Горького временно приостановили движение трамваев
Жительница Тульской области похитила у пьяного соседа два мобильника
В Тульской области поймали поджигателя
17 июля часть ул. Л. Толстого в Туле закрыта для движения транспорта
В Тульской области столкнулись легковушка и грузовик: пострадали трое
Погода в Туле 17 июля: облачно, дождь и +19 градусов
Рязанка в Туле встала в пробку из-за ДТП с четырьмя автомобилями
В Тульской области обезвредили артиллерийский снаряд