"На удачу": На Казанской набережной в Туле появился «пятак»

На Казанской набережной в Туле появился «пятак». Объект в виде большой пятирублевой монеты установили по инициативе губернатора Тульской области Алексея Дюмина.

Фото: Алексей ФОКИН

Студенты, желающие увеличить свои шансы на благополучную сдачу сессии, могут постоять на «пятаке». Считается, что пятак, положенный под пятку, приносит удачу на экзаменах.

Фото: Алексей ФОКИН

Размер нового арт-объекта около полутора метров, а вес насчитывает полтонны.

Монету уже «настроили» на удачу для нынешних студентов и тех, кому еще только предстоит обучение в вузе, отличники магистратуры ТулГУ.