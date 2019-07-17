Александр Довбня заключил контракт с тульским "Арсеналом"

Александр Довбня заключил долгосрочный контракт с тульским "Арсеналом". 23-летний защитник - воспитанник столичного «Локомотива». В составе дубля железнодорожников Довбня провел более 50 матчей.

В сентябре 2016 года на правах свободного агента стал футболистом кипрского «Этникоса». После 2 лет выступления за эту команду защитник перешел в другой клуб островного государства «Пафос». В сезоне-2018/19 сыграл 11 матчей и 2 раза поразил ворота соперников.