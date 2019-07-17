2019-07-17T09:57:00+03:00
Общество

В Туле состоится круглый стол по вопросам государственных услуг ФСС

Участники встречи обсудят трудовую реабилитацию пострадавших от несчастных случаев на производстве
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Газета «Комсомольская правда» и Тульское региональное отделение Фонда социального страхования РФ совместно с проводит круглый стол, посвященный трудовой реабилитации пострадавших от несчастных случаев на производстве, передовым подходам в профилактике производственного травматизма.

С 1 июля 2015 года региональное отделение приняло участие в пилотном проекте по отработке механизмов межведомственного взаимодействия при осуществлении комплексной реабилитации пострадавших от тяжелых несчастных случаев на производстве и их возвращении к трудовой деятельности в соответствии с приказом Фонда социального страхования Российской Федерации от 30 июня 2015 года № 280.

Для выполнения основной задачи комплексной реабилитации - возвращении к труду пострадавших, региональное отделение взаимодействует с Министерством труда и социальной защиты Тульской области, Министерством здравоохранения Тульской области, объединением работодателей «Тульский областной союз работодателей» и другими социальными партнерами.

Региональное отделение на протяжении всего времени реабилитационного лечения проводит индивидуальную работу с работодателями по каждому конкретному пострадавшему в целях сохранения за пострадавшим рабочих мест.

За период с 2015 г. по первое полугодие 2019 г. на территории Тульской области зарегистрировано 203 страховых тяжелых несчастных случая на производстве, из них:

- в 2015 году зарегистрировано 56 страховых тяжелых несчастных случаев на производстве;

- в 2016 году – 46 страховых тяжелых несчастных случаев на производстве;

- в 2017 году – 43 страховых тяжелых несчастных случаев на производстве;

- в 2018 году – 47 тяжелых несчастных случаев на производстве, из них 46 – признаны страховыми, по одному несчастному случаю проводится расследование;

- в первом полугодии 2019 года зарегистрировано 22 тяжелых несчастных случая на производстве, из них 12 - признанны страховыми, по 10 несчастным случаям проводится расследование.

В рамках исполнения основной задачи обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - обеспечения экономической заинтересованности субъектов страхования в снижении профессионального риска, региональным отделением ежегодно проводится работа по инвестированию средств Фонда социального страхования на улучшение состояния рабочих мест и здоровья застрахованных. В 2018 году на финансовое обеспечение предупредительных мер было освоено 107, 0 млн. рублей, что на 12% больше, чем израсходовано на указанные цели страхователями в 2017г. Денежные средства использовали 449 предприятий и организаций Тульской области, из них 146 предприятия малого бизнеса. В 2019 году Тульскому региону на финансирование предупредительных мер выделено 175,9 млн. рублей.

Для повышения материальной заинтересованности страхователей в снижении производственного травматизма, устанавливаются скидки и надбавки к страховому тарифу, соответствующие основному виду экономической деятельности страхователя.

Региональное отделение, эффективно работая совместно с социальными партнерами, добилось стойкого снижения уровня производственного травматизма и профзаболеваемости, а также уменьшения численности получателей обеспечения по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Спикеры и гости: Управляющий Тульским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации Е.В. Агаева, Генеральный директор ООО «Дом прессы» П.В. Коренюгин, Уполномоченный по правам человека в Тульской области Т.В. Ларина, руководитель государственной инспекции труда в Тульской области С.В. Васин, председатель Тульского регионального отделения ООО МСП «Опора России» М.Г. Глухов, начальник отдела страхования профессиональных рисков ГУ-ТРО ФСС Российской Федерации Е.В Насекина, представители: Тульской областной Думы, министерства здравоохранения Тульской области, министерства труда и социальной защиты, союза работателей Тульской области, Тульской федерации профсоюзов, АО «Тулаточмаш».

Площадка и дата проведения круглого стола:

Тульский областной бизнес-инкубатор, г. Тула, ул. Кирова, д.135, 3 этаж, каб. 301 (заезд со стороны ул. Марата) 18. 07. 2019 г. с 14-00 до 16-00. Приглашаем принять участие в мероприятии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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