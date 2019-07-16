2019-07-16T17:40:07+03:00
Звезды

В Туле презентовали выставку мейсенского фарфора

Предметы экспозиции были сделаны на первой европейской мануфактуре в городе Мейсен в Германии [фото], [видео]
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН

17 июля в Тульском музее изобразительных искусств (ТМИИ) начнет работу выставка «Всякая всячина». Она представляет собой уникальные подлинные предметы, которые были сделаны на первой европейской мануфактуре в городе Мейсен в Германии.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

В фондах музея хранится более 200 единиц мейсенского фарфора XVIII-XIX веков. Коллекция отражает различные этапы развития знаменитой мануфактуры. Это столовые и чайные сервизы, настольные украшения, вазы, статуэтки.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

На выставке экспонируется 110 предметов. Большая часть произведений поступила из усадеб и имений Тульской губернии: графов Бобринских (Богородицк), Волконских (с. Урусово Венёвского уезда), Олсуфьевых (с. Красные Буйцы Епифанского уезда), а также из частных коллекций.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Название выставка взяла от одноименного столового сервиза «Всякая всячина», созданного по заказу графа Генриха фон Брюля на Мейсенской мануфактуре в 1740-х годах.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Декор на разных предметах сервиза не повторяется. Из 324 экспонатов, выявленных на сегодняшний день, 58 предметов хранится в России и почти треть из них – 17 предметов – в ТМИИ.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Помимо прочего на выставке будут представлены образцы фарфоровой скульптуры середины и второй половины XVIII века, в том числе две фигурки из знаменитого «Обезьяньего концерта». Выставка продлится до 18 августа.

Возрастная категория – 0+

Выставка Мейсенского фарфора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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