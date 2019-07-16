В Туле презентовали выставку мейсенского фарфора
17 июля в Тульском музее изобразительных искусств (ТМИИ) начнет работу выставка «Всякая всячина». Она представляет собой уникальные подлинные предметы, которые были сделаны на первой европейской мануфактуре в городе Мейсен в Германии.
Фото: Алексей ФОКИН
В фондах музея хранится более 200 единиц мейсенского фарфора XVIII-XIX веков. Коллекция отражает различные этапы развития знаменитой мануфактуры. Это столовые и чайные сервизы, настольные украшения, вазы, статуэтки.
Фото: Алексей ФОКИН
На выставке экспонируется 110 предметов. Большая часть произведений поступила из усадеб и имений Тульской губернии: графов Бобринских (Богородицк), Волконских (с. Урусово Венёвского уезда), Олсуфьевых (с. Красные Буйцы Епифанского уезда), а также из частных коллекций.
Фото: Алексей ФОКИН
Название выставка взяла от одноименного столового сервиза «Всякая всячина», созданного по заказу графа Генриха фон Брюля на Мейсенской мануфактуре в 1740-х годах.
Фото: Алексей ФОКИН
Декор на разных предметах сервиза не повторяется. Из 324 экспонатов, выявленных на сегодняшний день, 58 предметов хранится в России и почти треть из них – 17 предметов – в ТМИИ.
Фото: Алексей ФОКИН
Помимо прочего на выставке будут представлены образцы фарфоровой скульптуры середины и второй половины XVIII века, в том числе две фигурки из знаменитого «Обезьяньего концерта». Выставка продлится до 18 августа.
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Выставка Мейсенского фарфора.
ИСТОЧНИК KP.RU