2019-07-16T17:22:34+03:00
Общество

Дмитрий Медведев: Тула меняется, здесь видна большая работа команды

Председатель правительства РФ посетил Тульскую область
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Фото: government.ruФото: government.ru
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Дмитрий Медведев и Алексей Дюмин встретились с экспертным сообществом «Формируя пространство развития». 16 июля беседу ведут на базе творческого индустриального кластера "Октава".

Встречу открыл премьер-министр. Дмитрий Медведев отметил, что ее проводят в Туле неслучайно.

- Это один из наших древних городов, который имеет и все исторические достоинства таких городов, и все накопившиеся проблемы. Я только что посмотрел город. Он меняется, здесь видна большая работа команды, которая сейчас этим занимается, - подчеркнул председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. - Молодцы. Алексей Геннадьевич (Дюмин) этому много времени уделяет. Но самое главное – видно, что появляется прообраз современного города в исторических границах города древнего. Понятно, что всё это делается не просто так и не только ради того, чтобы сохранить историческое наследие, а и для того, чтобы сформировать нормальную, комфортную среду. Она нам всем нужна – всем жителям нашей страны.

Глава региона отметил, что место, которое стало площадкой для встречи с экспертным сообществом, - уникальное. Алексей Дюмин напомнил, что раньше в самом центре города стоял полуразрушенный объект: 80% территории не использовалось вообще, а порядка 20% занимало производство микрофонов.

- В течение короткого времени из территории, которая была полуразрушена, получился центр – культурный, творческий кластер, где собирается различная наша молодёжь: это и стартапы, и те, кто увлекается культурой, историей. Проводятся различные мастер-классы, тематические мероприятия. Жизнь здесь бурлит, это точка притяжения, где большое количество молодёжи проводит время не только в выходные дни, но и в будни, - сказал губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

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Алексей Дюмин показал Дмитрию Медведеву тульский кремль и набережную

Также глава региона презентовал Председателю Правительства РФ Музейный квартал. Окончание работ и открытие Музейного квартала планируется в конце 2020 года (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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