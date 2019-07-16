Алексей Дюмин показал Дмитрию Медведеву тульский кремль и набережную

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин показал председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву тульский кремль, набережную и презентовал музейный квартал. 16 июля Дмитрий Медведев посетил Тульскую область.

В ходе осмотра тульского кремля было отмечено, что в 2020 году состоится празднование 500-летия возведения цитадели. Именно здесь пройдут главные торжества, посвященные юбилейной дате.

Фото: government.ru

В Успенский соборе кремля уже стартовали работы по восстановлению живописи. В музейно-выставочном комплексе открыт музей археологии. На днях начнутся работы по созданию археологического окна по аналогии с Московским Кремлем.

Губернатор также рассказал, какую работа проделали на улице Металлистов. Здесь была создали пешеходную зону, реконструировали все коммуникации, создали туристическую инфраструктуру. А в скором времени на этой улице появится Музейный квартал.

- В старинных зданиях будут размещены филиалы музеев «Ясная Поляна», «Поленово», «Куликово поле», «Государственный исторический музей», «Тульский государственный музей оружия», - добавил министр культуры РФ Владимир Мединский.

Фото: government.ru

Глава региона поблагодарил премьер-министра за поддержку в выделении дополнительного финансирования.

- Работы идут по графику. В начале сентября следующего года мы планируем открыть наш Музейный квартал, - сказал Алексей Дюмин. - Учитывая, сколько здесь будет музеев, выставочных и концертных площадок, мы фактически создаем новый культурный кластер, о чем говорил Президент на Госсовете по культуре.

Дмитрий Медведев также прогулялся по Казанской набережной. Ее после реконструкции открыли в прошлом году.

После знакомства с достопримечательностями Тулы губернатор пригласил Дмитрия Медведева на юбилейные торжества в сентябре будущего года.

Отметим, что ранее Дмитрий Медведев и Алексей Дюмин посетили металлургический завод в Туле.