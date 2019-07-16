2019-07-16T17:57:54+03:00
Звезды

Туляков приглашают на литературные беседы с британскими писателями

Участники обсудят аспекты, связывающие литературу и музыку [афиша]
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Фото: Музей-усадьба Л.Н. Толстого "Ясная Поляна"Фото: Музей-усадьба Л.Н. Толстого "Ясная Поляна"
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Туляков приглашают принять участие в дискуссиях с британскими писателями – гостями семинара «Британская литература сегодня».

С 18 по 20 июля в Доме культуры «Ясная Поляна» (д. Ясная Поляна, 142А) в рамках перекрестного года музыки Великобритании и России будут говорить о разных аспектах, связывающих литературу и музыку.

Участники дискуссии – приглашенные авторы Джей Бернард, Диана Эванс, Лавиния Гринлоу, Дэвид Кинан, Фиона Мэддокс и Глин Максвелл, а также культуролог, журналист, автор проекта «Полка» Юрий Сапрыкин.

Организаторы - отдел культуры посольства Великобритании в Москве и музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна».

Дискуссии пройдут на английском языке без перевода. Вход свободный по регистрации.

18 июля 20:00 – 21:00

Открытие семинара «Британская литература сегодня», вступительная лекция Лавинии Гринлоу

Поэт, писатель и куратор Лавиния Гринлоу представит британских гостей и расскажет об основных темах, которые будут затронуты в ходе семинара: о принципе «музыкальности» художественного текста; о тонкой границе между музыкой и шумом; о том, как музыкальные предпочтения влияют на творчество писателя, и о том, как музыкальные аллюзии служат проводником его социальных, политических и других мировоззрений. Все это – на примере текстов самой Лавинии, автора книги The Importance of Music to Girls.

19 июля 17:30 – 18:45

Как писать о музыке? Дискуссия при участии британского писателя Джей Бернард, британского критика и обозревателя Фионы Мэддокс и драматурга Глина Максвелла. Ведущий – бывший главный редактор журнала «Афиша» Юрий Сапрыкин.

Участники дискуссии будут говорить о том, как музыка становится частью литературного произведения в качестве элемента сюжета, художественного символа или цитаты, отсылающей читателя к более широкому историческому или культурному контексту. Они также расскажут, как писать о музыке, избегая штампов и традиционных канонов повествования.

20 июля 16:00 – 17:15

Как музыка нас формирует? Дискуссия при участии члена Королевского литературного общества Дианы Эванс, ирландского писателя Дэвида Кинана и Лавинии Гринлоу. Ведущий – Юрий Сапрыкин.

Основной темой беседы станет влияние музыки на творческое самоопределение писателя. Насколько авторский стиль зависит от музыкальных предпочтений? Каковы отношения с музыкой у каждого из участников дискуссии? Как часто музыка становится средством выражения социальной и политической позиции?

ИСТОЧНИК KP.RU

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