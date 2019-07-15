2019-07-15T15:58:36+03:00
Общество

Как идет строительство второй очереди Восточного обвода в Туле

Протяженность путепровода составит более 1 900 м, а ширина - 9 м
Поделиться:
Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН

В Туле продолжается строительство второй очереди Восточного обвода. В этом сезоне планируется выполнить земляные работы и возвести части мостовых опор.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Специалисты обустраивают ливневую канализацию, строят временный съезд и дорогу для подъезда к опорам будущего моста. Планируется стабилизировать земляное полотно, чтобы исключить просадки и оползни.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Уже выполнена геодезическая разбивка трассы, вырублены кустарники и деревья и снят растительный слой на участках строительства.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Протяженность путепровода составит более 1 900 м. Ширина - 9 м. Работы затронут как дорожное полотно, мосты через Упу и железнодорожные пути. Проект включает обустройство тротуара шириной 4,5 метра.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

К новостройкам ЖК и парку «Патриот-Тула» останется открытым, а вот проход по Упе для маломерных судов закроют, дату открытия объявят заранее.

Общая стоимость проекта — более 790 млн рублей. На строительство потратят в 2019 году выделено 150 млн, а в 2020 - 643 млн рублей. Пик стройки придется на 2020 год.

Расширение Восточного обвода.

Отметим, что необходимость строительства второй очереди Восточного обвода назрела давно. Пропускной способности первой очереди уже недостаточно. Поток автомобильного транспорта в этом направлении значительно уплотнился.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Открыла магазины, да и все: предпринимательница из затопленного поселка Иркутской области раздала продуктов на 600 тысяч рублей
Сама Яна Беленок считает, что поступила так, как должна была поступить. Теперь сельчане хлопочут, чтобы ей помогли деньгами [фото, видео]
Адвокаты об экспертизе допросов сестер Хачатурян: Все три протокола написаны одним и тем же человеком
Лингвистическая проверка показала: двоим старшим сестрам приписали слова младшей Марии, признанной невменяемой. И вся эта чехарда легла в основу обвинения [эксклюзив kp.ru]
Проблему с открытием брянского ТРЦ «Тимошковых» должны решить на местном уровне, считают эксперты
В Брянске не утихают споры вокруг торгово-развлекательного центра «Тимошковых». Его закрыли больше года назад из-за якобы нарушений противопожарной безопасности
Новости 24
«Ростелеком» обновил портал Единой биометрической системы
В Тульской области не поделили дорогу "Лада" и "ВАЗ": пострадали трое
Банк УРАЛСИБ и платежная система «Мир» проводят акцию «Преврати любой день в праздник»
Туляков ждет один из самых «вкусных» и атмосферных фестивалей
ТГПУ им. Л.Н. Толстого вошел в десятку лучших педагогических вузов России
На трассе в Тульской области в ДТП пострадал 11-летний мальчик
Тульский «Арсенал» может подписать хавбека «Ланса»
На трассе «Дон» в Тульской области произошло ДТП с перевертышем
Тульские активисты обнаружили недостатки в организации детского отдыха
Тулячки могут поучаствовать в кастинге "Мисс Волга" - 2019
Тулячка списала через мобильный банк с карты пьяной знакомой 10 тысяч рублей
В Туле ряд домов на ул. Макаренко остался без воды
В Тульской области смертность превысила рождаемость за полгода почти в 2,2 раза
Погода в Туле 15 июля: переменная облачность и + 22 градуса
В Туле водителя автобуса отправили на исправительные работы за кражу дизельного топлива
Туляк отработает 110 часов за фиктивную прописку мигрантов
Туляки могут узнать о вооружении воинов Куликовской битвы