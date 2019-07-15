Как идет строительство второй очереди Восточного обвода в Туле
В Туле продолжается строительство второй очереди Восточного обвода. В этом сезоне планируется выполнить земляные работы и возвести части мостовых опор.
Фото: Алексей ФОКИН
Специалисты обустраивают ливневую канализацию, строят временный съезд и дорогу для подъезда к опорам будущего моста. Планируется стабилизировать земляное полотно, чтобы исключить просадки и оползни.
Фото: Алексей ФОКИН
Уже выполнена геодезическая разбивка трассы, вырублены кустарники и деревья и снят растительный слой на участках строительства.
Фото: Алексей ФОКИН
Протяженность путепровода составит более 1 900 м. Ширина - 9 м. Работы затронут как дорожное полотно, мосты через Упу и железнодорожные пути. Проект включает обустройство тротуара шириной 4,5 метра.
Фото: Алексей ФОКИН
К новостройкам ЖК и парку «Патриот-Тула» останется открытым, а вот проход по Упе для маломерных судов закроют, дату открытия объявят заранее.
Общая стоимость проекта — более 790 млн рублей. На строительство потратят в 2019 году выделено 150 млн, а в 2020 - 643 млн рублей. Пик стройки придется на 2020 год.
Расширение Восточного обвода.
Отметим, что необходимость строительства второй очереди Восточного обвода назрела давно. Пропускной способности первой очереди уже недостаточно. Поток автомобильного транспорта в этом направлении значительно уплотнился.
ИСТОЧНИК KP.RU