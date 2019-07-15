Как идет строительство второй очереди Восточного обвода в Туле

В Туле продолжается строительство второй очереди Восточного обвода. В этом сезоне планируется выполнить земляные работы и возвести части мостовых опор.

Фото: Алексей ФОКИН

Специалисты обустраивают ливневую канализацию, строят временный съезд и дорогу для подъезда к опорам будущего моста. Планируется стабилизировать земляное полотно, чтобы исключить просадки и оползни.

Фото: Алексей ФОКИН

Уже выполнена геодезическая разбивка трассы, вырублены кустарники и деревья и снят растительный слой на участках строительства.

Фото: Алексей ФОКИН

Протяженность путепровода составит более 1 900 м. Ширина - 9 м. Работы затронут как дорожное полотно, мосты через Упу и железнодорожные пути. Проект включает обустройство тротуара шириной 4,5 метра.

Фото: Алексей ФОКИН

К новостройкам ЖК и парку «Патриот-Тула» останется открытым, а вот проход по Упе для маломерных судов закроют, дату открытия объявят заранее.

Общая стоимость проекта — более 790 млн рублей. На строительство потратят в 2019 году выделено 150 млн, а в 2020 - 643 млн рублей. Пик стройки придется на 2020 год.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.tula.kp.ru/video/embed/720286" frameborder="0"></iframe> Расширение Восточного обвода.

Отметим, что необходимость строительства второй очереди Восточного обвода назрела давно. Пропускной способности первой очереди уже недостаточно. Поток автомобильного транспорта в этом направлении значительно уплотнился.