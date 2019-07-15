2019-07-15T15:58:36+03:00
Звезды

Турмаршрут Тульской и Московской областей познакомит гостей с шедеврами искусства

Предполагается, что тематический маршрут заинтересует как российских, так и иностранных туристов
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Как стало известно, осенью запустят межрегиональный туристский маршрут Серпухов - Поленово - Тула. Он представит собой готовую программу с пребыванием в обоих регионах и познакомит путешественников с культурным и историческим наследием Московской и Тульской областей.

Работу над проектом ведут комитет Тульской области по развитию туризма совместно с комитетом по туризму Московской области. За его разработку взялись с учетом высокого интереса к Тульской области со стороны жителей Москвы и Московской области, а также географического положения и удобной транспортной логистики.

Тур позволит путешественникам посетить местные усадьбы и музеи искусств, послушать увлекательные экскурсии о знаменитых художниках, творивших в этих живописных местах.

На территории Московской области объекты, включенные в маршрут, расположены в г. Серпухове, в Тульской области ключевыми объектами показа станут места, связанные с мировым искусством: музей-заповедник В.Д. Поленова и Тульский музей изобразительных искусств.

Государственный мемориальный историко-художественный и природный музей-заповедник В.Д. Поленова - один из крупнейших музеев-заповедников страны. Здесь находится усадьба художника с усадебным парком и садом.

Музей изобразительных искусств входит в десятку лучших в России по своей коллекции. Ни одна из крупных выставок в Эрмитаже и Третьяковке не обходится без экспонатов музея.

В Серпухове находится историко-художественный музей с коллекцией картин Натальи Гончаровой, Шишкина, Васнецова и Сурикова.

- В настоящее время разработанный проект маршрута предусматривает посещение Серпуховского историко-художественного музея с театрализованной экскурсией «Ожившие картины», переезд в музей заповедник В.Д. Поленова с осмотром достопримечательностей и визитом в «Город мастеров», где работают художники и студенты художественных вузов, - пояснила "КП" заместитель председателя комитета Тульской области по развитию туризма Елена Мартынова. - Также маршрут предполагает переезд в Тулу и посещение Тульского музея изобразительных искусств, который в 2019 году будет отмечать столетие со дня создания. Вместе с тем в рамках маршрута предусмотрена экскурсия по территории Тульского кремля, улице Металлистов и Тульской набережной, а также мастер-класс по изготовлению тульского пряника, посещение Тульского государственного музея оружия.

В скором времени межрегиональный туристический маршрут презентуют туроператорам из Москвы, Калужской, Московской, Рязанской, Тульской областей. Также в целях продвижения проекта планируется запуск масштабной рекламной кампании. В рамках проработки проекта подготовлена визуализация, предложены варианты фирменного стиля.

По словам Елены Мартыновой, разрабатываемый тематический маршрут будет интересен как российским, так и иностранным туристам, так как имеет удобную транспортную доступность и позволяет познакомиться с отечественными и мировыми шедеврами изобразительного искусства, всемирно известными брендам, а также поучаствовать в и интерактивной программе.

Тульский гид Егор Пронин считает, что новый маршрут будет способствовать притоку туристов в Тульскую область при соблюдении двух факторов - цены и рекламы.

- Потенциал у маршрута солидный, - уверен Егор Пронин. - Но все же самая востребованная усадьба - «Ясная Поляна». Но она для этого маршрута находится за пределами Тулы. В Поленово бывает много москвичей и жителей Подмосковья. При этом в Тулу они могут не заезжать. Музей изобразительных искусств пользуется популярностью у групп из Санкт-Петербурга. Очень многие просят после посещения «Ясной Поляны» высадить у музея.

ИСТОЧНИК KP.RU

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