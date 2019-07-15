Маскировали «закладки» под камни: В Туле накрыли банду наркодилеров

В Туле задержали четырех участников банды. Троих 31-летних и одного 33-летнего мужчин подозревают в незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ на территории региона.

Фото: УМВД России по Тульской области

Их задержанием занимались полицейские при силовой поддержке спецподразделения «ГРОМ» на территории трех округов Тулы.

Фото: УМВД России по Тульской области

Правоохранители обнаружили и изъяли более 500 подготовленных к распространению «закладок», весы и упаковочные материалы с логотипом интернет-магазина.

- По предварительным данным, среди распространителей был мужчина, занимавшийся дизайном, - рассказали в УМВД России по Тульской области. - По этой причине в противоправной деятельности подозреваемых присутствовал своеобразный элемент творчества - они маскировали «закладки» под камни различной окраски и размера, пакетики сахара, а также под пробки. Для этого злоумышленники специально приобретали краски.

Фото: УМВД России по Тульской области

Помимо готовых «закладок», по предварительной информации, изъято более 500 грамм амфетамина, гашиша, марихуаны, экстази, мефедрон, ЛСД и других веществ.

Фото: УМВД России по Тульской области

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело. Мужчинам грозит до 20 лет лишения свободы.