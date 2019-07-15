На фестиваль «Сказки деда Филимона» в Тульской области съедутся мастера из 20 регионов и г. Луганска (Украина). Также для участия в фестивале зарегистрировалось 122 организации.

20 июля на главной площади Одоева можно будет увидеть плешковскую и чернышинскую игрушки из Орловской области, Кожлянскую игрушку из Курской области, из Калужской – «плодоносную» хлудневскую, из Липецкой – «богатую» романовскую, из Рязанской – монументальную скопинскую, удивительную чернолощенную из Вологодской области.

Тульским мастерам тоже есть чем привлечь внимание: манерная тульская городская игрушка, самобытная богородицкая, нежная яснополянская и, конечно, солнечная хозяйка праздника – глиняная уроженка знаменитой деревни Филимоново.

Гостям фестиваля предложат попробовать свои силы в изготовлении глиняной игрушки и гончарной посуды.

На фестивале среди мастеров пройдет конкурс «Этой Ярмарки краски». Конкурсные работы можно будет увидеть в музее «Филимоновская игрушка».

Центральным элементом праздника станет проведение самого большого мастер-класса по одновременной лепке глиняной птички – как символа единения, добра и любви.

Кроме того, будут работать конкурсная площадка на лучшее текстильное изделие по мотивам филимоновской игрушки «Одоевские постирушки», фотозоны.

Также состоится презентация книги Сергея Кузнецова, посвященной филимоновской игрушке «Филимоновская сказка. Хранители промысла».

Приобрести и отправить открытки с приветами из Одоева по всей России можно будет с помощью «Почты деда Филимона».

Программа фестиваля

Программа фестиваля

В программе возможны изменения.