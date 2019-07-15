В Туле обсудят государственные услуги Фонда социального страхования

В Туле обсудят трудовую реабилитацию пострадавших от несчастных случаев на производстве, контроль условий и охраны труда на предприятиях региона. А также передовые подходы в профилактике производственного травматизма.

Эти темы поднимут в ходе круглого стола газеты «Комсомольская правда» с региональным отделением Фонда социального страхования РФ.

В числе спикеров - генеральный директор ООО «Дом прессы» Павел Коренюгин, управляющий Тульским региональным отделением Фонда социального страхования РФ Елена Агаева, уполномоченный по правам человека в Тульской области Татьяна Ларина, руководитель государственной инспекции труда в Тульской области Сергей Васин, председатель Тульского регионального отделения ООО МСП «Опора России» Михаил Глухов, начальник отдела страхования профессиональных рисков ГУ-ТРО ФСС Российской Федерации Елена Насекина, представители Тульской областной Думы, министерства здравоохранения Тульской области, министерства труда и социальной защиты, союза работателей Тульской области, Тульской федерации профсоюзов, АО «Тулаточмаш».

Круглый стол пройдет 18 июля с 14-00 до 16-00. Адрес: Тульский областной бизнес-инкубатор, г. Тула, ул. Кирова, д.135, 3 этаж, каб. 301 (заезд со стороны ул. Марата).