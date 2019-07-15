2019-07-15T15:58:36+03:00
Звезды

Бродилка-добродилка, кузнец-батл: тульский "Добродей" отметил День рождения

Для гостей организаторы приготовили насыщенную программу [фото]
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН

Ремесленный двор "Добродей" отметил первый День рождения. За это время превратили территорию бывшей промзоны в интерактивную площадку со слободами и мастерскими.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Взрослых и детей забавлял Петрушка. Спектакль подготовили специалисты Центра народного творчества.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Герой женился, купил лошадь и поборолся с псом-повесой Мухтаркой, который отнимал у уставшего Петрушки подушку.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

По традиции гости также поиграли в бродилку-добродилку и деревянные и металлические игры.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Кроме того, посетителей научили писать гусиным пером. Занятие требует усидчивости и внимательности. Для написания 3 строчек требуется около 6 минут.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Мастера Кузнечной, Текстильной, Гончарной и Плотницкой слобод также показали мастер-классы.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

После концерта детских коллективов прошел кузнец-батл. Кузнецы соревновались в мастерстве в обработке металла.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

А желающие посмотрели лучшие фильмы советского кинематографа на свежем воздухе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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