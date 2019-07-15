Бродилка-добродилка, кузнец-батл: тульский "Добродей" отметил День рождения
Ремесленный двор "Добродей" отметил первый День рождения. За это время превратили территорию бывшей промзоны в интерактивную площадку со слободами и мастерскими.
Фото: Алексей ФОКИН
Взрослых и детей забавлял Петрушка. Спектакль подготовили специалисты Центра народного творчества.
Фото: Алексей ФОКИН
Герой женился, купил лошадь и поборолся с псом-повесой Мухтаркой, который отнимал у уставшего Петрушки подушку.
Фото: Алексей ФОКИН
По традиции гости также поиграли в бродилку-добродилку и деревянные и металлические игры.
Фото: Алексей ФОКИН
Кроме того, посетителей научили писать гусиным пером. Занятие требует усидчивости и внимательности. Для написания 3 строчек требуется около 6 минут.
Фото: Алексей ФОКИН
Мастера Кузнечной, Текстильной, Гончарной и Плотницкой слобод также показали мастер-классы.
Фото: Алексей ФОКИН
После концерта детских коллективов прошел кузнец-батл. Кузнецы соревновались в мастерстве в обработке металла.
Фото: Алексей ФОКИН
А желающие посмотрели лучшие фильмы советского кинематографа на свежем воздухе.
ИСТОЧНИК KP.RU