Бродилка-добродилка, кузнец-батл: тульский "Добродей" отметил День рождения

Ремесленный двор "Добродей" отметил первый День рождения. За это время превратили территорию бывшей промзоны в интерактивную площадку со слободами и мастерскими.

Фото: Алексей ФОКИН

Взрослых и детей забавлял Петрушка. Спектакль подготовили специалисты Центра народного творчества.

Фото: Алексей ФОКИН

Герой женился, купил лошадь и поборолся с псом-повесой Мухтаркой, который отнимал у уставшего Петрушки подушку.

Фото: Алексей ФОКИН

По традиции гости также поиграли в бродилку-добродилку и деревянные и металлические игры.

Фото: Алексей ФОКИН

Кроме того, посетителей научили писать гусиным пером. Занятие требует усидчивости и внимательности. Для написания 3 строчек требуется около 6 минут.

Фото: Алексей ФОКИН

Мастера Кузнечной, Текстильной, Гончарной и Плотницкой слобод также показали мастер-классы.

Фото: Алексей ФОКИН

После концерта детских коллективов прошел кузнец-батл. Кузнецы соревновались в мастерстве в обработке металла.

Фото: Алексей ФОКИН

А желающие посмотрели лучшие фильмы советского кинематографа на свежем воздухе.