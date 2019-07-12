2019-07-12T22:33:11+03:00
Спорт

Тульский "Арсенал" сыграл вничью с московским "Динамо"

Соперники сражались до последней секунды
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Тульский "Арсенал" сыграл вничью с московским "Динамо" - 1:1. Игра состоялась 12 июля на Центральном стадионе.

На 14 минуте произошел первый выстрел по воротам "Динамо". Сергей Ткачев оказался на подборе и с линии штрафной пробил, удар получился сильным, но не точным. Спустя 2 минуты Кардозу забил - 0:1.

Во втором тайме из-за проливного дождя поле стало совсем скользкое, футболисты всё чаще стали падать. Забить Григалава смог на 84 минуте - 1:1.

Соперники сражались до последней секунды. И "Арсенал", и "Динамо" хотели вырвать победу. Но игра завершилась равным счетом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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