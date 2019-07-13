2019-07-12T17:44:59+03:00
Дом. Семья

В тульском зооуголке лебеди переехали в вольер с водопадом

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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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В зооуголке в Центральном парке построили новый вольер для лебедей. Для трех самцов и одной самочки обустроили небольшой водопад, имитирующий дождь. Также в вольере имеется пространство на берегу, куда птицы могут спокойно выйти из воды по наклонному настилу.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Большую часть времени лебеди проводят на воде. Птица выходят на берег, если их не беспокоить. Лебеди обычно образуют пары в четырёхлетнем возрасте на всю жизнь.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

В зооуголке Центрального парка в теплое время года лебеди питаются злаками: пшеницей, ячменем, горохом. В меню обязательно присутствует много растений: клевер, подорожник. Настоящим лакомством являются одуванчики. Зимой в рацион этих пернатых добавляются тертые овощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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