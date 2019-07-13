В тульском зооуголке лебеди переехали в вольер с водопадом

В зооуголке в Центральном парке построили новый вольер для лебедей. Для трех самцов и одной самочки обустроили небольшой водопад, имитирующий дождь. Также в вольере имеется пространство на берегу, куда птицы могут спокойно выйти из воды по наклонному настилу.

Фото: Алексей ФОКИН

Большую часть времени лебеди проводят на воде. Птица выходят на берег, если их не беспокоить. Лебеди обычно образуют пары в четырёхлетнем возрасте на всю жизнь.

Фото: Алексей ФОКИН

В зооуголке Центрального парка в теплое время года лебеди питаются злаками: пшеницей, ячменем, горохом. В меню обязательно присутствует много растений: клевер, подорожник. Настоящим лакомством являются одуванчики. Зимой в рацион этих пернатых добавляются тертые овощи.