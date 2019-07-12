В Туле на Пролетарской набережной появится скейт-парк

В Туле появится первый в регионе скейт-парк. Его возводят на Пролетарской набережной по поручению главы региона.

Фото: Алексей ФОКИН

Бетонный скейт-парк строится при участии легендарного скейтбордиста Тулы Александра Винокурова.

Фото: Алексей ФОКИН

- Мы сами тестируем свои площадки, - рассказал главный инженер проекта Максим Зиноров. - Это мотивирует нас на то, чтобы строить площадку на высшем уровне. Скейт-парк будет бетонным. Эти технологии у нас в стране не распространены. Мы изучали зарубежный опыт. Мы постарались соблюсти баланс. Фигуры для катания будут одновременно безопасны и интересны спортсменам.

Фото: Алексей ФОКИН

Скейт-парк будет универсальным. Достаточно много интересного здесь найдут не только любители, но и профессионалы: сочетание радиусов и фигур для скольжения.

Фото: Алексей ФОКИН

На объекте установят разноуровневые перила, квотеры, плазу и даже боул (имитация бассейна). Срок сдачи объекта — 1 августа. мэнуал-бокс, кинковые перила, бэнки, квотеры и даже боул (имитация бассейна).

Фото: Алексей ФОКИН

- Скейт-парк строится на внебюджетные средства. Он будет востребован, так как этот вид спорта будет представлен на Олимпиаде в Токио, - отметил первый заместитель главы администрации Тулы Владислав Галкин. - Наши тульские спортсмены ждут этот проект. До настоящего времени они катались в хоккейной коробке в Пролетарском парке.