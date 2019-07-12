В Туле на улице Оборонной ограничат движение трамваев с 3 июля по 5 августа в период с 20:00 до 07:00. Также ограничения коснутся автомобилей:

- с 22:00 3 июля до 22:00 21 июля на участке от ул. Советская до ул. Колетвинова;

- с 22:00 21 июля до 24:00 5 августа на участке от ул. Колетвинова до ул. Л. Толстого;

Курсировать городской пассажирский транспорт будет по измененной схеме:

Автобусы, осуществляющие транспортную работу по регулируемому тарифу

Автобусы, осуществляющие транспортную работу по нерегулируемому тарифу

Автобусы

Трамваи

На улице Оборонной будет ограничено движение трамваев также 13 и 14 июля. Это связано с удалением аварийных деревьев.

13 июля и 14 июля с 10:00 до 15:00 будет действовать ограничение на участке от ул. Советской до ул. Колетвинова.

Движение трамваев маршрутов №№ 12,13 будет осуществляться по измененной схеме: