2019-07-12T09:43:47+03:00
Общество

В Туле на улице Оборонной ограничат движение трамваев

Также ограничения коснутся автомобилей
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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В Туле на улице Оборонной ограничат движение трамваев с 3 июля по 5 августа в период с 20:00 до 07:00. Также ограничения коснутся автомобилей:

- с 22:00 3 июля до 22:00 21 июля на участке от ул. Советская до ул. Колетвинова;

- с 22:00 21 июля до 24:00 5 августа на участке от ул. Колетвинова до ул. Л. Толстого;

Курсировать городской пассажирский транспорт будет по измененной схеме:

Автобусы, осуществляющие транспортную работу по регулируемому тарифу

Автобусы, осуществляющие транспортную работу по регулируемому тарифу

Автобусы, осуществляющие транспортную работу по нерегулируемому тарифу

Автобусы, осуществляющие транспортную работу по нерегулируемому тарифу

Автобусы

Автобусы

Трамваи

Трамваи

На улице Оборонной будет ограничено движение трамваев также 13 и 14 июля. Это связано с удалением аварийных деревьев.

13 июля и 14 июля с 10:00 до 15:00 будет действовать ограничение на участке от ул. Советской до ул. Колетвинова.

Движение трамваев маршрутов №№ 12,13 будет осуществляться по измененной схеме:

13 и 14 июля

13 и 14 июля

ИСТОЧНИК KP.RU

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