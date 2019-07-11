В Туле отремонтировали девять ливневок

В Туле отремонтировали 9 ливневок. Всего в этом году ремонтные работы запланированы на 17 участках ливневых канализаций. На ремонт 16-ти потратят 19 млн рублей.

Фото: Алексей ФОКИН

Среди них - пересечение ул. Кауля и ул. Новомосковской, вдоль д. №2 по ул. Пушкина до д. №1 по ул. Луговой в п. Косая гора, пересечение ул. К. Маркса и ул. Демидовская плотина, пересечение ул. 9 мая и ул. Оружейной, пересечение Епифанского шоссе и проезда Полежаева, пересечение ул. Кауля и ул. Оборонной, пересечение ул. Мосина и ул. Советской, на пр. Ленина в районе д. №86, по ул. Демонстрации (от ул. Халтурина до ул. Лейтейзена), ул. Оружейной (от д. № 23 до д. №15 корп. 1), ул. Плеханова от ул. Осташева, ул. Скуратовской поворот на п. Новоскуратово, ул. Транспортной в п. Южный мкрн. Скуратово, ул. Московское шоссе в районе д. №60, ул. Горской в д. Барсуки, на ул. 4-ая Горельская.

Капитальные работы по реконструкции ливневой канализации ждут и ул. Коминтерна. Сумма контракта – более 11 млн рублей. Общее количество ремонтируемых смотровых и дождеприемных колодцев – 21 шт. Работы завершат до 1 сентября.

- В прошлом году по поручению губернатора Тульской области Алексея Дюмина проведен мониторинг участков сети ливневой канализации, которые нуждаются в обслуживании и ремонте. Таких участков выделено 17. В этом году запланированы мероприятия по каждому из них, - отметил заместитель начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Борисов. - Один из самых объемных участков — улица Коминтерна, участок ливневой канализации от улицы Советской до ул. Фрунзе перестраивается на протяжении 527 метров, переустраивается 21 смотровой и дождеприемный колодец. Работы выполняются без разрушения проезжей части.

Фото: Алексей ФОКИН

Сейчас специалисты очищают имеющуюся систему ливневых канализаций. Для этих целей в прошлом году администрация города приобрела каналопромывочную машину.