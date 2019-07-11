Туляки хвастаются богатым грибным уловом

Туляки вышли на тихую охоту. Судя по снимкам, которыми они делятся на своих страницах в соцсетях, грибной улов в этом году весьма богатый.

Фото: Елена Бочарова

Одни уносят с собой пару полных лукошек, другие забивают до отказа багажник автомобиля. Работает старое доброе правило - кто ходит, тот находит.

Фото: Константин Упатов

- Нашел целый подосиновый клондайк. Ради таких красавцев стоит вставать в 4 утра, - говорит Михаил.

Фото: Виктория Степанова

Но не подосиновиками едиными. Туляки сообщают о находках в виде белых грибов, лисичек, подберезовиков, маслят. Встречаются и более редкие, например, моховик и «толкачик». Последний, правда, относят к числу условно съедобных.

Фото: Елена Бочарова

Местами для удачной «грибалки» туляки называют Киреевский район, леса Суворова, Дубенкого района, деревню Лукино в составе Алексинского района. Поговаривают, что богаты на урожай лесопосадки вдоль трассы «Тула-Венев». Есть чем поживиться грибникам в Барсуках, Иншинке, под Шатском.

Фото: Анастасия Царёва

- Набрала немножко белых и полведра лисичек. Не густо в Одоевском районе. Зато красавцы какие, отборные. Так и хочется замариновать баночку, жаль маловато , - сокрушается Юлия.

Фото: Андрей Ткаченко

Делиться собранным урожаем некоторые туляки выходят на обочины дороги. Их стоимость зависит от вида гриба и объема тары. Дары леса на таких точках измеряют, в основном, ведрами и корзинами.

- Проезжал по работе мимо Одоева, Белева. На трассе человек 100 продают грибы через каждый километр, - делится Сергей. - Подберезовики, белые, лисички и подосиновики. Аж самому хотелось заскочить в лес на разведку! Да времени не было.

Фото: Алексей Ушаков

Те, у кого нет в планах заработка на собранных грибах, привозят урожай домой. Одни сразу отправятся на сковородку, другие пойдут на заготовки. У каждой хозяйки свой рецепт.

- Когда готовлю маслята, кожицу с шляпок снимаю. Отвариваю 20 минут. Потом можно пожарить или замариновать. Для маринования их нужно взять побольше, так как они сильно увариваются. А вот жареные очень вкусные, особенно с картошечкой, - отмечает Оксана.

Фото: Михаил Кузнецов

Впрочем, для того чтобы тихая охота действительно удалась одной корзинки в лесу будет недостаточно. Возьмите с собой компас, спички, нож, небольшой запас воды и продуктов. Если нуждаетесь в постоянном приеме лекарственных средств, то прихватите их оптимальный запас.

Спасатели также рекомендуют, собираясь в лес, одеваться ярко. Нелишним будет наклеить на одежду светоотражающие полоски или рисунки. Необходимо пополнить баланс мобильного телефона, проверить заряд батареи. До похода стоит предупредить родных и близких о маршруте и времени возвращения.

ВАЖНО!

Полицейские обращают внимание туляков на соблюдении мер безопасности при выходе в лесные зоны. Рекомендуется не удаляться от дорог и населенных пунктов и не заходить в незнакомые места. После сообщения родственникам, в службу спасения или полицию о потере ориентирования в пространстве, оставаться на месте, не растрачивать силы и ждать помощи.