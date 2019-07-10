Тульский "Арсенал" встретился с болельщиками
10 июля состоялась традиционная встреча «Арсенала» с болельщиками.
Фото: Алексей ФОКИН
Ранее канониры вернулись с тренировочных сборов в Австрии. Они уже погрузились с головой в подготовку к новому сезону.
Фото: Алексей ФОКИН
Тем не менее, не смогли отказать от встречи с болельщиками. Последние, кстати, не забыли прихватить с собой красно-желтую атрибутику.
Фото: Алексей ФОКИН
Перед стартом официального сезона двенадцатый игрок смог познакомиться с новичками. Также болельщики смогли задать вопросы и просто пожелать удачи футболистам.
Фото: Алексей ФОКИН
Она игрокам пригодится, ведь впервые в своей истории «Арсенал» сыграет в Лиге Европы.
Фото: Алексей ФОКИН
Встреча прошла в теплой дружеской обстановке.
ИСТОЧНИК KP.RU