Instagram-путеводитель: самые красивые места Тулы в объективе телефонов

«Комсомолка» выбрала несколько локаций, где должны сфоткаться, как Туляки, так и гости города, чтобы оставаться в тренде.

1. Кремль и Кластер Октава

Начать свои фото-приключения стоит с самого центра – огромное пространство кремля с красивым старинным дизайном послужит хорошим фоном для вашей фотосессии.

Фото: Максим ШЕВЧЕНКО

Тем более, недавно на его территории начало работать молодежное пространство «Газон» - были установлены фото-зоны и декорации. Самое время их опробовать!

Фото: Максим ШЕВЧЕНКО

Недалеко от Кремля находится Творческий Индустриальный Кластер Октава – красивый индустриальный футуризм – огромные колонны, 3D-принтеры и необычная архитектура. Выбрать удачный ракурс здесь очень несложно.

Фото: Алексей ФОКИН

Кстати, когда будете идти в Октаву не пропустите прекрасное граффити от известных художников!

2. Набережная и пространство "Искра"

Две совсем новых локации в Туле. Набережная – прекрасное место для летних фотосессий.

Фото: Максим ШЕВЧЕНКО

Особенно вечером и ночью. Закат там восхитителен, а ночные софиты превращают все в настоящую сказку.

Фото: Алексей ФОКИН

Кстати про сказку – зимой пространство «Искра» превращается в живые декорации к рождественскому фильму.

Фото: Максим ШЕВЧЕНКО

Гирлянды, снег, фонарики, вокруг на маленьких кострах жарят маршмеллоу, а из уличных динамиков играет Френк Синатра.

Фото: Алексей ФОКИН

Но не волнуйтесь, летом здесь тоже очень атмосферно.

Архитектурные декорации и интересные дизайнерские решения тут на каждом шагу. А главный молодежный хит – надпись «Молодость все прощает.» у одного из кафе.

3. Музыкальные Фонтаны у Гостиного Двора и Драматического Театра

Очень красивое зрелище, которое не грех залить в свои сторис. А если еще и поймать на фото момент, когда струя фонтана поднимается вверх – выйдет великолепно.

Фото: Алексей ФОКИН

4. Белоусовский парк

Фото: Максим ШЕВЧЕНКО

Красивая природа, уютные беседки и много-много интересностей.

Фото: Максим ШЕВЧЕНКО

Здесь и пианино, и большая шахматная доска, аттракционы, комната с зеркалами и даже пляж. Глаза разбегаются! А фотографий отсюда хватит на весь год!

Фото: Максим ШЕВЧЕНКО

5. Ясная Поляна

Недалеко за городом усадьба Льва Николаевича Толстого – одно из самых красивых мест для фотографий.

Фото: Максим ШЕВЧЕНКО

Сам граф Толстой был огромным поклонником фотоискусства и может быть поэтому места усадьбы такие фотогеничные?

Поля и густые деревья, красиво украшенные комнаты дома, конюшня и множество других интересных мест. Почувствуете себя, как граф или графиня и сделаете хорошие фотокарточки.