Instagram-путеводитель: самые красивые места Тулы в объективе телефонов
«Комсомолка» выбрала несколько локаций, где должны сфоткаться, как Туляки, так и гости города, чтобы оставаться в тренде.
1. Кремль и Кластер Октава
Начать свои фото-приключения стоит с самого центра – огромное пространство кремля с красивым старинным дизайном послужит хорошим фоном для вашей фотосессии.
Фото: Максим ШЕВЧЕНКО
Тем более, недавно на его территории начало работать молодежное пространство «Газон» - были установлены фото-зоны и декорации. Самое время их опробовать!
Фото: Максим ШЕВЧЕНКО
Недалеко от Кремля находится Творческий Индустриальный Кластер Октава – красивый индустриальный футуризм – огромные колонны, 3D-принтеры и необычная архитектура. Выбрать удачный ракурс здесь очень несложно.
Фото: Алексей ФОКИН
Кстати, когда будете идти в Октаву не пропустите прекрасное граффити от известных художников!
2. Набережная и пространство "Искра"
Две совсем новых локации в Туле. Набережная – прекрасное место для летних фотосессий.
Фото: Максим ШЕВЧЕНКО
Особенно вечером и ночью. Закат там восхитителен, а ночные софиты превращают все в настоящую сказку.
Фото: Алексей ФОКИН
Кстати про сказку – зимой пространство «Искра» превращается в живые декорации к рождественскому фильму.
Фото: Максим ШЕВЧЕНКО
Гирлянды, снег, фонарики, вокруг на маленьких кострах жарят маршмеллоу, а из уличных динамиков играет Френк Синатра.
Фото: Алексей ФОКИН
Но не волнуйтесь, летом здесь тоже очень атмосферно.
Архитектурные декорации и интересные дизайнерские решения тут на каждом шагу. А главный молодежный хит – надпись «Молодость все прощает.» у одного из кафе.
3. Музыкальные Фонтаны у Гостиного Двора и Драматического Театра
Очень красивое зрелище, которое не грех залить в свои сторис. А если еще и поймать на фото момент, когда струя фонтана поднимается вверх – выйдет великолепно.
Фото: Алексей ФОКИН
4. Белоусовский парк
Фото: Максим ШЕВЧЕНКО
Красивая природа, уютные беседки и много-много интересностей.
Фото: Максим ШЕВЧЕНКО
Здесь и пианино, и большая шахматная доска, аттракционы, комната с зеркалами и даже пляж. Глаза разбегаются! А фотографий отсюда хватит на весь год!
Фото: Максим ШЕВЧЕНКО
5. Ясная Поляна
Недалеко за городом усадьба Льва Николаевича Толстого – одно из самых красивых мест для фотографий.
Фото: Максим ШЕВЧЕНКО
Сам граф Толстой был огромным поклонником фотоискусства и может быть поэтому места усадьбы такие фотогеничные?
Поля и густые деревья, красиво украшенные комнаты дома, конюшня и множество других интересных мест. Почувствуете себя, как граф или графиня и сделаете хорошие фотокарточки.
ИСТОЧНИК KP.RU