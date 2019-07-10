2019-07-10T12:37:53+03:00
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Осенью запустят межрегиональный туристский маршрут Серпухов - Поленово - Тула

Программа познакомит путешественников с культурным и историческим наследием регионов
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Фото:polenovo.ruФото:polenovo.ru
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Осенью запустят межрегиональный туристский маршрут Серпухов - Поленово - Тула. Он представит собой готовую программу с пребыванием в обоих регионах и познакомит путешественников с культурным и историческим наследием Московской и Тульской областей.

- В скором времени в рамках презентации межрегионального туристического маршрута Серпухов - Поленово - Тула будет организован пресс-тур для федеральных и региональных туроператоров и представителей СМИ, - цитирует руководителя комитета по туризму Московской области в ранге министра Наталью Галкину сайт РИАМО. - К этому моменту будут представлены основные локации, направления, подборки культурных событий регионов, а также фирменный стиль проекта. Уже сейчас мы разрабатываем живописный тур, где вы не только сможете посетить местные усадьбы и музеи искусств, но и послушать увлекательные экскурсии о знаменитых художниках, творивших в этих замечательных местах.

Государственный мемориальный историко-художественный и природный музей-заповедник В.Д. Поленова - один из крупнейших музеев-заповедников страны. Здесь находится усадьба художника с усадебным парком и садом. В окружающую территорию также входит Троицкая церковь в селе Бехово, кладбище, на котором похоронен В.Д. Поленов и его семья, а также усадьба Старое Бехово.

Кроме того, туристы смогут посетить тульский областной художественный музей. В ноябре музею изобразительных искусств исполняется 100 лет. Он входит в десятку лучших в России по своей коллекции. Ни одна из крупных выставок в Эрмитаже и Третьяковке не обходится без экспонатов музея.

Напомним, Президент России Владимир Путин поддержал инициативу губернатора Тульской области Алексея Дюмина о строительстве фондохранилища музея. Современное здание позволит не только хранить все шедевры, но и чаще менять экспозиции, представлять их на различных площадках.

В Серпухове находится историко-художественный музей с коллекцией картин Натальи Гончаровой, Шишкина, Васнецова и Сурикова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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