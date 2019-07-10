2019-07-10T10:57:25+03:00
Общество

В Туле Казанскую и Пролетарскую набережные соединит мост

Ориентировочная стоимость его строительства составит около 60 млн рублей
Мария ВЛАСОВА
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Так будет выглядеть будущий мостТак будет выглядеть будущий мост
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В Туле Казанскую и Пролетарскую набережные соединит мост. Его строительство обсудили на рабочем совещании в администрации города 9 июля.

Сейчас разрабатывается проект пешеходного моста. Затем он пройдет экспертизу. Строительно-монтажные работы начнутся в 2020 году. Ориентировочная стоимость строительства составит около 60 млн рублей.

Глава администрации Тулы Евгений Авилов поручил предусмотреть разметку для велосипедной дорожки, чтобы по мосту могли перемещаться и пешеходы, и велосипедисты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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