В Туле Казанскую и Пролетарскую набережные соединит мост
Ориентировочная стоимость его строительства составит около 60 млн рублей
Так будет выглядеть будущий мост
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В Туле Казанскую и Пролетарскую набережные соединит мост. Его строительство обсудили на рабочем совещании в администрации города 9 июля.
Сейчас разрабатывается проект пешеходного моста. Затем он пройдет экспертизу. Строительно-монтажные работы начнутся в 2020 году. Ориентировочная стоимость строительства составит около 60 млн рублей.
Глава администрации Тулы Евгений Авилов поручил предусмотреть разметку для велосипедной дорожки, чтобы по мосту могли перемещаться и пешеходы, и велосипедисты.
ИСТОЧНИК KP.RU