2019-07-09T16:29:25+03:00
Общество

В Туле появился мурал "Восхождение"

Новая масштабная роспись размещена на здании в центре города [фото]
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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В Туле появился мурал* "Восхождение". Новая роспись размещена на здании кластера "Октава". Размер работы: 18х9м. Ее автором стал Дмитрий Аске.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Отметим, что это не единичное изображение, которое украсит здания областного центра. Общей темой росписей станут «Звуки города». За работу возьмутся восемь художников из Москвы, Подмосковья, Нижнего Новгорода, Белгорода и самой Тулы. Например, москвич Алексей Лука изобразит геометрическую цветовую абстракцию на тему звука.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

В Центральном переулке, к которому примыкает завод, уже есть муралы. Первый из них был создан в честь дня рождения кластера в апреле художником Вовой Nootk.

*Мурал — это огромное изображение, которое нанесено на стену здания или сооружения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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