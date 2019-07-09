В Туле появился мурал* "Восхождение". Новая роспись размещена на здании кластера "Октава". Размер работы: 18х9м. Ее автором стал Дмитрий Аске.

Фото: Алексей ФОКИН

Отметим, что это не единичное изображение, которое украсит здания областного центра. Общей темой росписей станут «Звуки города». За работу возьмутся восемь художников из Москвы, Подмосковья, Нижнего Новгорода, Белгорода и самой Тулы. Например, москвич Алексей Лука изобразит геометрическую цветовую абстракцию на тему звука.

Фото: Алексей ФОКИН

В Центральном переулке, к которому примыкает завод, уже есть муралы. Первый из них был создан в честь дня рождения кластера в апреле художником Вовой Nootk.

*Мурал — это огромное изображение, которое нанесено на стену здания или сооружения.