2019-07-08T17:54:27+03:00
Общество

В Туле отметили День семьи, любви и верности

В рамках торжеств состоялось вручение медалей «За любовь и верность»
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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В Туле отметили День семьи, любви и верности. 8 июля во Дворце бракосочетания города состоялось торжественное вручение медалей «За любовь и верность».

Среди награжденных - Виктор и Валентина Крымовы (63 года семейной жизни). Супруги вырастили и воспитали двух сыновей, имеют двух внуков и двух правнуков.

Семен и Галина Рыбьяковы вместе уже 60 лет. Супруги отметили бриллиантовую свадьбу. Рыбьяковы воспитали двух дочерей, растят внука и 4 внучек.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Николай и Людмила Жуликовы состоят в браке 50 лет. Семья активно участвует в спортивной и общественной жизни города. Воспитали сына и дочь.

Вячеслав и Нина Демидовы состоят в браке 42 года. Семейный девиз: "Действовать, а не ждать, потому что настоящее и будущее зависит от действий каждого из нас". Супруги воспитали сына и двух дочерей.

Виктор и Галина Куприяновы отметили 40 лет совместной жизни. Супруги являются примером в трудовой и семейной жизни.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Также 8 июля состоялось традиционное мероприятие – передача «Эстафеты семьи». А брак в День семьи, любви и верности заключили 14 пар.

День Петра и Февронии в Тульском ЗАГСе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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