2019-07-08T15:25:30+03:00
Общество

Туляки могут оказать гуманитарную помощь жителям Иркутска

Посылки можно отправить бесплатно
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Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской областиФото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области
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Туляки могут оказать гуманитарную помощь жителям Иркутска. Посылки можно отправить Почтой России бесплатно.

К бесплатной пересылке в почтовых отделениях по всей стране принимаются следующие вложения:

- Средства личной гигиены (шампуни, зубная паста, зубные щетки, мыло и т.п.);

- Моющие и дезинфицирующие средства;

- Постельное белье;

- Одежда и обувь;

- Полотенца, подушки, одеяла;

- Нескоропортящиеся продукты питания;

- Мобильные телефоны.

Отметим, что отправка вещей, бывших в употреблении, не допускается.

Посылки с гуманитарной помощью должны быть надежно упакованы отправителем. Адрес для почтовых отправлений: Иркутское отделение Российского Красного Креста. 664005, Иркутская область, г. Иркутск, 2-ая Железнодорожная улица, 9А.

На посылке необходимо указать «Гуманитарная помощь».

Отправителю будет выдан чек, подтверждающий отправку, с указанием номера отслеживания, по которому можно будет отследить доставку гуманитарного груза. Все посылки будут направлены в адрес Иркутского отделения Российского Красного креста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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