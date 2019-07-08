Туляки могут оказать гуманитарную помощь жителям Иркутска
Туляки могут оказать гуманитарную помощь жителям Иркутска. Посылки можно отправить Почтой России бесплатно.
К бесплатной пересылке в почтовых отделениях по всей стране принимаются следующие вложения:
- Средства личной гигиены (шампуни, зубная паста, зубные щетки, мыло и т.п.);
- Моющие и дезинфицирующие средства;
- Постельное белье;
- Одежда и обувь;
- Полотенца, подушки, одеяла;
- Нескоропортящиеся продукты питания;
- Мобильные телефоны.
Отметим, что отправка вещей, бывших в употреблении, не допускается.
Посылки с гуманитарной помощью должны быть надежно упакованы отправителем. Адрес для почтовых отправлений: Иркутское отделение Российского Красного Креста. 664005, Иркутская область, г. Иркутск, 2-ая Железнодорожная улица, 9А.
На посылке необходимо указать «Гуманитарная помощь».
Отправителю будет выдан чек, подтверждающий отправку, с указанием номера отслеживания, по которому можно будет отследить доставку гуманитарного груза. Все посылки будут направлены в адрес Иркутского отделения Российского Красного креста.
ИСТОЧНИК KP.RU