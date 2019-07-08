Туляки могут оказать гуманитарную помощь жителям Иркутска

Владимир Соловьев - о ругани в эфире грузинского ведущего: Шнура - на них? Ни в коем случае! Надо ответить рублем и лари - никаких грузинских вин, никаких туристов!

Об этом знаменитый тележурналист заявил нашему обозревателю Александру Гамову на сайте kp.ru