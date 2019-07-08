2019-07-08T12:02:51+03:00
Общество

Евгений Авилов трогательно поздравил туляков с Днем семьи, любви и верности

На своей странице в Instagram он опубликовал снимок с супругой в День свадьбы
Поделиться:
Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Глава городской администрации Евгений Авилов поздравил туляков с Днем семьи, любви и верности. Обращение он опубликовал на своей странице в Instagram.

- С Днем семьи, любви и верности, дорогие туляки! Наше будущее – в тех семьях, где супруги ценят и любят друг друга, бережно хранят традиционные ценности, передавая их своим детям, внукам и правнукам. Моему браку уже 29 лет, у моей дочери тоже появилась своя крепкая семья. Надеюсь, каждый туляк обретет счастье и радость семейного очага, - написал глава городской администрации.

Евгений Авилов также поделился трогательным снимком с супругой. Кадр был сделан в День свадьбы.

avilovtulaavilovtula
С Днем семьи, любви и верности, дорогие туляки! Наше будущее в тех семьях, где супруги ценят и любят друг друга, бережно хранят традиционные ценности, передавая их своим детям, внукам и правнукам. Моему браку уже 29 лет, у моей дочери тоже появилась своя крепкая семья. Надеюсь, каждый туляк обретет счастье и радость семейного очага. #Тула #АдминистрацияТулы #НовостиТулы #Тула2019
78 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Звонили, не звонили – никого не проймешь»: красноярка, которой удалось лично пообщаться с президентом, рассказала, как выполняют его поручение
Ксения Бессонова попала на Прямую линию, чтобы пожаловаться на отсутствие в своем микрорайоне школ и парков [фото, видео]
Новости 24
«Кибервызов»: «Ростелеком» предлагает тульским студентам подняться на новый уровень
«Ростелеком» обеспечил телеком-инфраструктурой Узловский промышленный кластер в Тульской области
Алексей Дюмин поздравил жителей Тульской области с Днем семьи, любви и верности
В Тульской области сгорел дом: есть пострадавший
В Тульской области задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске
В Тульской области иномарка опрокинулась в кювет: есть пострадавшие
В Тульской области поймали трех водителей за повторное "пьяное" вождение
Тульская поликлиника после ремонта получит новое оборудование
Владимир Путин наградил туляков государственными наградами
В День семьи, любви и верности в Туле заключат брак 15 пар
В тульском центре образования № 4 полностью благоустроили территорию
В Туле планируют организовать парковку вдоль ведомственной больницы МВД
Погода в Туле 7 июля: переменная облачность и +21 градус
Тула передала эстафету Всероссийского театрального марафона Орлу
В Туле отметили День семьи, любви и верности
В Тульской области задержали цыган за кражу продуктов
МЧС предупредило туляков о грозе и усилении ветра
Банковские мошенники списали у туляка со счета около 20 тысяч рублей
В Тульской области таксист похитил деньги с банковского счета москвича
Житель Тульской области попался на краже алкоголя и продуктов из магазина
В Тульской области столкнулись автобус и легковушка: есть пострадавший
Погода в Туле 6 июля: ветрено, небольшой дождь и +19 градусов
В Туле начнут работу автобусные маршруты № 71 и № 72
Тульский и гомельский поселки стали побратимами
Тульские призывники пополнили интеллектуальные войска
Алексей Дюмин подарил икону Николы Тульского Свято-Никольскому собору в Епифани
FIT-окрошка и серия комби-блюд: «Есть Вкусно и Полезно» представил новинки лета