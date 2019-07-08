Евгений Авилов трогательно поздравил туляков с Днем семьи, любви и верности

Глава городской администрации Евгений Авилов поздравил туляков с Днем семьи, любви и верности. Обращение он опубликовал на своей странице в Instagram.

- С Днем семьи, любви и верности, дорогие туляки! Наше будущее – в тех семьях, где супруги ценят и любят друг друга, бережно хранят традиционные ценности, передавая их своим детям, внукам и правнукам. Моему браку уже 29 лет, у моей дочери тоже появилась своя крепкая семья. Надеюсь, каждый туляк обретет счастье и радость семейного очага, - написал глава городской администрации.

Евгений Авилов также поделился трогательным снимком с супругой. Кадр был сделан в День свадьбы.