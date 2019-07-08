Алексей Дюмин подарил студентам тульского колледжа современный комбайн

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин подарил студентам сельскохозяйственного колледжа им. И. С. Ефанова современный зерноуборочный комбайн. Он позволит будущим механизаторам отрабатывать навыки в реальных условиях.

Фото: Алексей ФОКИН

Напомним, что в этом году на День студента губернатор также подарил колледжу кабину-тренажер.

Фото: Алексей ФОКИН

Современный зерноуборочный комбайн от имени главы региона вручил заместитель председателя правительства - министр сельского хозяйства Тульской области Дмитрий Миляев на Дне поля. Областной праздник прошел в селе Спасское г. Новомосковска 6 июля.

Фото: Алексей ФОКИН

Дмитрий Миляев отметил, что по традиции День поля – это хорошая возможность увидеть новейшую аграрную технику и оборудование, наладить деловые контакты и просто пообщаться с коллегами.