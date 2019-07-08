2019-07-08T12:05:35+03:00
Происшествия

На ул. Хворостухина в Туле провалилась дорога

Глубина ямы около 1,5 м [фото], [видео]
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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На ул. Хворостухина в Туле провалилась недавно отремонтированная дорога. Причиной послужил подмыв территории и разрушение дорожной одежды.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Очевидцы сообщают, что глубина ямы около 1,5 м, а размер достигает примерно 3 на 5 м.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Провал образовался в непосредственной близости от пешеходного перехода. При этом бордюр остался висеть в воздухе. Сейчас опасный участок огорожен.

- Образование провала не связано со строительством дороги по ул. Хворостухина и не является гарантийным случаем, - подчеркнули в администрации города. - Обрушение дорожного полотна произошло в результате подмыва территории и разрушения дорожной одежды. В настоящее время проводится дефектовка и осмечивание работ для устранения провала. Планируется, что подрядная организация приступит к строительно-монтажным работам на этой неделе.

На ул. Хворостухина в Туле провалилась дорога.

ИСТОЧНИК KP.RU

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