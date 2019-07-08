Туляки теперь могут увидеть шедевры живописи на набережной

Туляки теперь могут увидеть репродукции живописи на Казанской набережной. Выставка приурочена к 100-летию музея изобразительных искусств. Их подлинники являются гордостью коллекции и визитной карточкой музейного фонда живописи. Изображения этих работ можно увидеть в художественных альбомах, изданных музеем.

Каждая картина – уникальное произведение искусства, представляющее ценность для мировой культуры.

На открытии выступил первый заместитель губернатора Тульской области Вячеслав Андреевич Федорищев. Он отметил, что подобная выставка открывается в нашем городе впервые, указал на то, как преобразился музей после ремонта и напомнил – президент РФ принял решение о строительстве современного фондохранилища музея, что позволит показывать уникальную коллекцию в большем объёме.

Ощущение праздника гостям открытия подарили выступления вокальной группы Тульского колледжа искусств им. А.С. Даргомыжского и танцевального коллектива Тульского колледжа культуры и искусства. Работу художников на пленэре демонстрировали присутствующим юные дарования из ТКИ им. А.С. Даргомыжского.

Гостям открытия подарили ощущение праздника

Также участникам мероприятия подняли настроение яркие воздушные шары и порции бесплатного мороженого.

С 15 шедеврами можно познакомиться поближе до конца лета. Желающие узнать более полную информацию о шедеврах могут воспользоваться QR-кодами и прийти на экскурсию каждую пятницу в 18.00.

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