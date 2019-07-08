2019-07-08T09:32:07+03:00
Звезды

Туляки теперь могут увидеть шедевры живописи на набережной

Под открытым небом состоялось открытие выставки репродукций живописи из коллекции Тульского музея изобразительных искусств
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Выставка К 100-летию музея ТМИИВыставка К 100-летию музея ТМИИ
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Туляки теперь могут увидеть репродукции живописи на Казанской набережной. Выставка приурочена к 100-летию музея изобразительных искусств. Их подлинники являются гордостью коллекции и визитной карточкой музейного фонда живописи. Изображения этих работ можно увидеть в художественных альбомах, изданных музеем.

Каждая картина – уникальное произведение искусства, представляющее ценность для мировой культуры.

На открытии выступил первый заместитель губернатора Тульской области Вячеслав Андреевич Федорищев. Он отметил, что подобная выставка открывается в нашем городе впервые, указал на то, как преобразился музей после ремонта и напомнил – президент РФ принял решение о строительстве современного фондохранилища музея, что позволит показывать уникальную коллекцию в большем объёме.

Ощущение праздника гостям открытия подарили выступления вокальной группы Тульского колледжа искусств им. А.С. Даргомыжского и танцевального коллектива Тульского колледжа культуры и искусства. Работу художников на пленэре демонстрировали присутствующим юные дарования из ТКИ им. А.С. Даргомыжского.

Гостям открытия подарили ощущение праздника

Гостям открытия подарили ощущение праздника

Также участникам мероприятия подняли настроение яркие воздушные шары и порции бесплатного мороженого.

С 15 шедеврами можно познакомиться поближе до конца лета. Желающие узнать более полную информацию о шедеврах могут воспользоваться QR-кодами и прийти на экскурсию каждую пятницу в 18.00.

Возрастная категория – 0+

ИСТОЧНИК KP.RU

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