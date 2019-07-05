2019-07-05T10:39:56+03:00
Спорт

Александру Тудорие пополнил тульский «Арсенал»

Румынский футболист подписал долгосрочный контракт
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Фото: ПФК «Арсенал»Фото: ПФК «Арсенал»
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Александру Тудорие пополнил «Арсенал». Румынский футболист подписал долгосрочный контракт с тульским клубом.

- Когда поступило предложение от руководства клуба, я практически не думал. Знаю, что «Арсенал» в последние годы достиг серьезного прогресса, в прошлом сезоне впервые удалось пробиться в еврокубки, - рассказал румынский нападающий Александру Тудорие. - Понимаю, насколько сложно это сделать в России. Горжусь, что стал частью команды. Приложу все силы, чтобы не разочаровать болельщиков и руководство клуба, которое еще раз хотел бы поблагодарить за приглашение.

23-летний Александру выступал на родине за «Оцелул», «Стяуа» и «Волунтари». В сезоне-2018/19 фактурный форвард (рост 190 см) с десятью мячами за «Волунтари» вошел в число лучших бомбардиров чемпионата Румынии.

Отметим, что ранее стало известно, что 21-летний Даниил Лесовой продолжит выступление за «Арсенал». Атакующий полузащитник выступал за туляков на условиях аренды (права на футболиста принадлежат петербургскому "Зениту"). В премьер-лиге Лесовой провел 13 матчей и отметился голами во встречах с "Ахматом" и "Спартаком".

Арендное соглашение полузащитника с тульским клубом рассчитано до окончания сезона-2019/20 с опцией дальнейшего выкупа трансфера, сообщает ПФК «Арсенал».

ИСТОЧНИК KP.RU

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