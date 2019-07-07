Горан Чаушич вернулся в тульский «Арсенал» и подписал долгосрочное соглашение с клубом. В прошлом сезоне 27-летний сербский полузащитник выступал за белградскую «Црвену Звезду». На его счету 1 забитый мяч в 21 матче. В составе красно-белых полузащитник дебютировал в групповом этапе Лиги чемпионов. Футболист провел 4 встречи.

Напомним, что Чаушич выступал за «Арсенал» в сезоне-2017/18 и в начале минувшего сезона. На счету Горана 33 игры и 3 забитых мяча в составе красно-желтых.