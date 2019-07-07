2019-07-07T17:10:23+03:00
Спорт

Горан Чаушич вернулся в тульский «Арсенал»

Сербский полузащитник выступал за «Арсенал» в сезоне-2017/18 и в начале минувшего сезона
Мария ВЛАСОВА
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Фото: ПФК «Арсенал»Фото: ПФК «Арсенал»
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Горан Чаушич вернулся в тульский «Арсенал» и подписал долгосрочное соглашение с клубом. В прошлом сезоне 27-летний сербский полузащитник выступал за белградскую «Црвену Звезду». На его счету 1 забитый мяч в 21 матче. В составе красно-белых полузащитник дебютировал в групповом этапе Лиги чемпионов. Футболист провел 4 встречи.

Напомним, что Чаушич выступал за «Арсенал» в сезоне-2017/18 и в начале минувшего сезона. На счету Горана 33 игры и 3 забитых мяча в составе красно-желтых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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