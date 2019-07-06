В Ясной поляне стартовал международный театральный фестиваль «Толстой»

5 июля в музее-усадьбе «Ясная Поляна» состоялась торжественная церемония открытия международного театрального фестиваля «Толстой».

Фото: Правительство Тульской области

На время фестиваля «Ясная поляна» превратилась в огромное театральное пространство под открытым небом. Яблоневый сад, поля, тропинки, дом Толстого становятся декорациями.

В программе фестиваля более 30 мероприятий. Среди них - 3 очень разные постановки «Анны Карениной». У зрителей будет возможность «прочитать» знаменитый текст в трёх режиссерских версиях.

Для детей и подростков подготовлен квест «Война и мир», саунд-драма «Детство» режиссера Алексея Размахова и программа под названием «Прогулки с Толстым», созданная детским проектом «Чердак» и Музеем современного искусства ПЕРММ. Также в рамках детской программы будет показана единственная кукольная постановка – спектакль «Гусенок» из репертуара Тульского государственного театра кукол.

На церемонии открытия Алексей Дюмин приветствовал участников и гостей фестиваля. Он зачитал приветственный адрес Президента РФ Владимира Путина. В нем, в частности, говорится: - Этот замечательный проект уже в четвертый раз объединяет в усадьбе Льва Николаевич Толстого «Ясная Поляна» талантливые коллективы из России и других государств, позволяет многочисленным гостям прикоснуться к нашим национальным духовным святыням, ощутить красоту и неповторимую одухотворенную атмосферу этих мест.

Фото: Правительство Тульской области

Алексей Дюмин отметил, что фестиваль «Толстой» – яркое культурное событие не только для Тульской области, но и для всей России. Для региона большая честь, что в Год театра он стал одним из ключевых мероприятий в федеральном плане Министерства культуры РФ.

- Фестиваль развивается, становится больше и насыщеннее. В этом году в нем особенно много наших, тульских театров. В ближайшие три дня нас ждут интересные творческие встречи и яркие постановки – как традиционные, так и экспериментальные. Уверен, что в этом году фестиваль пройдет красочно и увлекательно, - подчеркнул губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

- В этом году мы постарались сделать программу яркой и разнообразной, по-настоящему семейной, ведь в «Ясной Поляне» всегда ценили семейные ценности, - отметила директор музея-усадьбы «Ясная Поляна» Екатерина Толстая.

Фото: Правительство Тульской области

Фестиваль завершится 7 июля. В этот день на Главной сцене в Ясной Поляне будет представлена премьера этого года – спектакль о тотальной нелюбви «Каренины» режиссера Евгения Маленчева.

С подробной программой можно ознакомиться здесь: https://tolstoyfestival.ru