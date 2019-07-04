Как изменилось движение транспорта по улице Оборонной

На время проведения капремонта дорожного полотна по ул. Оборонной на участке от ул. Советской до ул. Колетвинова ограничено движение транспорта.

- Для автомобилей с 22:00 03.07.2019 до 24:00 18.07.2019;

- Для трамваев с 03.07.2019 по 18.07.2019 в период с 20:00 до 07:00.

Движение городского пассажирского транспорта будет осуществляться по измененной схеме:

Автобусы, осуществляющие транспортную работу по регулируемому тарифу с 22:00 3 июля до 24:00 18 июля:

Схема движения автобусов по регулируемому тарифу

Автобусы, осуществляющие транспортную работу по нерегулируемому тарифу с 22:00 3 июля до 24:00 18 июля:

Схема движения автобусов по нерегулируемому тарифу

Трамваи с 3 по 18 июля в период с 20:00 до 07:00:

Схема движения трамваев

Жителей района Красного Перекопа до Щегловской засеки на период вводимых ограничений движения трамваев блудут перевозить 2 автобуса. Они будут следовать по трамвайному маршруту №11: Щегловская засека - ул. Кирова - ул. Ложевая - ул. Пролетарская - ул. Советская - ул. Староникитская – ул. Л. Толстого - ул. Оборонная - ул. Кауля.