В Туле появилась скульптурная группа, посвященная поколениям машиностроителей
В Туле появилась скульптурная группа, посвященная прошлым, настоящим и будущим поколениям машиностроителей. Ее открытие состоялось 4 июля.
Фото: Виктория ЯКУШИНА
Скульптурная композиция посвящена сотрудникам предприятия, идущим через заводские проходные. Она представляет собой три фигуры. Первый мужчина, уставший после трудового дня, сидит на лавочке и дожидается приятелей. Второй сотрудник завода стоит с тюльпанами в ожидании девушки. И, наконец, сама дама, которая спешит ему навстречу.
Фото: Виктория ЯКУШИНА
Автор композиции — Юрий Уваркин. Он известен тулякам по скульптурам: «Теща», «Грибная поляна», «Лебединое озеро»и другим.
Фото: Виктория ЯКУШИНА
ИСТОЧНИК KP.RU