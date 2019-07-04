2019-07-04T12:17:31+03:00
Общество

В Туле появилась скульптурная группа, посвященная поколениям машиностроителей

Сотрудники завода, отлитые в бронзе, теперь украшают проходные
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Виктория ЯКУШИНАФото: Виктория ЯКУШИНА
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В Туле появилась скульптурная группа, посвященная прошлым, настоящим и будущим поколениям машиностроителей. Ее открытие состоялось 4 июля.

Фото: Виктория ЯКУШИНА

Фото: Виктория ЯКУШИНА

Скульптурная композиция посвящена сотрудникам предприятия, идущим через заводские проходные. Она представляет собой три фигуры. Первый мужчина, уставший после трудового дня, сидит на лавочке и дожидается приятелей. Второй сотрудник завода стоит с тюльпанами в ожидании девушки. И, наконец, сама дама, которая спешит ему навстречу.

Фото: Виктория ЯКУШИНА

Фото: Виктория ЯКУШИНА

Автор композиции — Юрий Уваркин. Он известен тулякам по скульптурам: «Теща», «Грибная поляна», «Лебединое озеро»и другим.

Фото: Виктория ЯКУШИНА

Фото: Виктория ЯКУШИНА

ИСТОЧНИК KP.RU

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