2019-07-03T17:19:20+03:00
Спорт

В Туле стадион "Арсенал" приведут в порядок к матчам Лиги Европы до 9 июля

Сейчас устранено порядка 80% недостатков
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Масштабные работы по устранению недочетов, выявленных представителями УЕФА, завершат до 9 июля. Сейчас устранено порядка 80% недостатков.

На стадионе меняют асфальт, въездные ворота, заборы, информационные таблички, благоустраивают прилегающую территорию. Ведутся работы по расширению парковки, увеличению VIP-зон на трибунах с заменой сидений, ремонту туалетов и штукатурят близлежащие здания.

Фото: Правительство Тульской области

Фото: Правительство Тульской области

Напомним, «Арсенал» впервые получил возможность представлять Тульскую область в Лиге Европы со второго квалификационного раунда.

В ходе визита представителей УЕФА на стадион «Арсенал» был выявлен ряд недочетов. Их устранением занимаются в настоящий момент. Игры Лиги Европы на тульском стадионе разрешены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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