Ростсельмаш на «Дне поля 2019»

6 июля на территории ООО «Спасское», в Новомосковском районе, Тульской области стартует крупномасштабное событие – инновационная агропромышленная выставка-форум «День поля 2019».

В этом значимом для АПК региона событии принимает участие компания Ростсельмаш. Ведущий российский производитель техники покажет на экспо-площадке широкий спектр выпускаемых машин и оборудования для села.

На стенде компании аграрии и гости выставки смогут детально ознакомиться с популярными у сельхозтоваропроизводителей хозяйств моделями и новинками агромашин. Аграрии также смогут получить подробную консультацию по зерноуборочным комбайнам RSM 161, на которые, кстати, до 30 сентября 2019 года действует специальное предложение. Сэкономить можно до 2 870 000 р.

- Мы знаем технику Ростсельмаш, в нашем хозяйстве работают два комбайна TORUM 785 и 780. Компания постоянно работает над качеством продукции, и мы это видим от модели к модели. Все это благодаря обратной связи с аграриями. Ростсельмаш всегда интересуется отзывами о работе техники в реальных полевых условиях, - говорит глава КФХ Сафронов С.С. Сергей Сафронов.

- Наше хозяйство уже много лет сотрудничает с компанией Ростсельмаш: за последние годы мы приобрели 9 единиц техники, - отмечает Александр Павлович Красный, председатель СПК "Хлебороб". - Очень важно для аграриев, чтобы производитель техники работал с нами в тесной связке, так можно создать совершенную агромашину. После тестирования новых зерноуборочных комбайнов RSM 161 мы приобрели сразу два, они наилучшим образом показали себя в работе. В хозяйстве есть семь комбайнов Ростсельмаш, потому как новые комбайны - это целые инновационные системы, они не просто собирают урожай, а увеличивают нашу прибыль, помогают делать работу максимально производительной. А это один из ключевых моментов, для тех, кто работает на земле.

Представители Ростсельмаш более подробно ознакомят сельхозтоваропроизводителей с существующими финансовыми продуктами компании:

1. С индивидуальными предложениями по страхованию для покупателей техники производства Ростсельмаш от РСХБ-Страхование и «АльфаСтрахование».

2. С партнерскими программами кредитования от Россельхозбанка и Сбербанк России для клиентов Ростсельмаш, которые позволяют сельхозтоваропроизводителям приобрести в кредит оборудование и технику производства Ростсельмаш со скидкой до 5% от базовой стоимости.

3. С уникальной лизинговой программой от производителя, позволяющей аграриям приобрести технику в максимально быстрый срок (сроки рассмотрения и принятия решения о финансировании – от 3 дней) на уникальных условиях и авансовым платежом от 10%.

В течение всех дней выставки на стенде Ростсельмаш запланирована серия встреч с партнерами, руководителями районных администраций, сельхозпредприятий, а также консультации для специалистов хозяйств по наиболее оптимальному выбору линейки техники с учетом конкретных агротехнологических условий, и эффективным настройкам машин, обеспечивающим их максимальную производительность.