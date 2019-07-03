В Туле установили новый светофор у площади Московского вокзала. В течение 3 дней он будет работать в тестовом режиме. В случае необходимости фазу его работы скорректируют. Сейчас она составляет 90 секунд.

- В 2018 году было обращение от жителей об установке светофора на Московском вокзале, где располагаются кассы. Люди переходили проезжую часть по всей площади, и было очень много прецедентов и несчастных случаев вследствие наезда транспортных средств. Было принято решение установить светофор. Он будет работать в двух фазах: для пешеходов и транспортных средств, - рассказал заместитель начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы Дмитрий Ярцев.

Кроме того, по периметру парковки и у вокзала установили ограждения безопасности.

Подобные светофоры появятся в этом году на ул. Н. Руднева, ул. Ак. Павлова, на участке от мемориала «Защитникам неба Отечества» до поворота в п. Горелки.