2019-07-03T16:39:30+03:00
Общество

В Туле установили новый светофор у площади Московского вокзала

Три дня он будет работать в тестовом режиме
Мария ВЛАСОВАМаксим ШЕВЧЕНКО
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Фото: Максим ШЕВЧЕНКОФото: Максим ШЕВЧЕНКО
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В Туле установили новый светофор у площади Московского вокзала. В течение 3 дней он будет работать в тестовом режиме. В случае необходимости фазу его работы скорректируют. Сейчас она составляет 90 секунд.

- В 2018 году было обращение от жителей об установке светофора на Московском вокзале, где располагаются кассы. Люди переходили проезжую часть по всей площади, и было очень много прецедентов и несчастных случаев вследствие наезда транспортных средств. Было принято решение установить светофор. Он будет работать в двух фазах: для пешеходов и транспортных средств, - рассказал заместитель начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы Дмитрий Ярцев.

Кроме того, по периметру парковки и у вокзала установили ограждения безопасности.

Подобные светофоры появятся в этом году на ул. Н. Руднева, ул. Ак. Павлова, на участке от мемориала «Защитникам неба Отечества» до поворота в п. Горелки.

Новый светофор установили у площади Московского вокзала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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